Feuerwehrleute, Schlümpfe und Soldaten laufen in Ingolstadt um die Wette

Der siebte Firmenlauf in Ingolstadt lockte mehr als 5500 Teilnehmer an den Start. Auch Menschen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen waren dabei.

Viele Beschäftigte aus der Region erlebten am Donnerstag einen ganz anderen Feierabend als sonst. Denn zahlreiche Unternehmen schickten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Klenzepark. Dort gingen sie beim siebten Ingolstädter Firmenlauf an den Start.

Wenn der Firmenlauf ruft, dann sind nicht nur Unternehmen dabei. Dies zeigte zum Beispiel der Tierschutzverein Eichstätt. Vereinsvorsitzende Nicoletta Günzler hatte das Ziel, 50 Läuferinnen und Läufer zu aktivieren. Es wurden 72, die sich das Laufshirt des Teams Tierschutzverein Eichstätt e. V. überstreiften. Damit war der Verein aus dem Altmühltal das zwölftstärkste Team am Start. An die Bundeswehr kam allerdings kein anderes Unternehmen heran. Das Militär brachte 427 Frauen und Männer an den Start. Nur einer von vielen Rekorden, die der diesjährige Firmenlauf gebrochen hat.

Mit 72 Teilnehmerinnen und Teilnehmern trat der Tierschutzverein Eichstätt beim Firmenlauf an. Foto: Manfred Dittenhofer

300 Unternehmen, Vereine und Organisationen beim Firmenlauf in Ingolstadt

Weit über 5000 Läuferinnen und Läufer aus mehr als 300 Unternehmen, Vereinen und Institutionen machten sich am Donnerstag in zwei Startgruppen, um 18 Uhr und um 18.30 Uhr, vom Klenzepark auf die fünfeinhalb Kilometer lange Strecke entlang der Donau auf. Manchen der Teilnehmer reichten die Laufschuhe und die Sportausrüstung nicht aus. Eine Gruppe Soldatinnen und Soldaten lief sogar im Kampfanzug. Die Mannschaft der Stadtwerke Ingolstadt stach mit weißen Schlumpfmützen und blauen T-Shirts aus dem Teilnehmerfeld heraus. Und die Feurex-Mannschaft aus Kreut trat gar in voller Feuerwehr-Montur zum Lauf an. Unter ihnen auch der zweite Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stepperg, Klaus Sauer, der einen seiner Kollegen dafür verantwortlich machte, dass er selbst an dem Lauf teilnahm. Der gab lachend sogleich die Retourkutsche: "Und Klaus ist daran schuld, dass wir in voller Ausrüstung laufen." Dazu gehörte sogar die Sauerstoffflasche auf dem Rücken.

Als Schlümpfe schafften die Mitglieder des Teams Stadtwerke Ingolstadt den zweiten Platz beim Kreativpreis. Erster wurde das Team Ganzheitliche Logopädie Ingolstadt, die als Superhelden an den Start gingen. Foto: Manfred Dittenhofer

"Die positive Stimmung und die Vorfreude auf diesen Firmenlauf-Abend sind überall zu spüren. Diese Begeisterung und das gemeinsame Miteinander zeichnen unsere Region aus und darauf können wir stolz sein", sagte Ingolstadts Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll kurz vor dem Startschuss, bevor der Countdown laut heruntergezählt wurde.

Gleich geht es los – auf den Startschuss wartet ein Meer an Läuferinnen und Läufer – und das ist nur die erste von zwei Wellen. Foto: Manfred Dittenhofer

Der neue Teilnehmer-Rekord zeigt, wie beliebt die Veranstaltung bei den Firmen und Vereinen aus Ingolstadt und Umgebung ist. Dabei ist der Fünfeinhalb-Kilometer-Lauf nur ein Teil des Events. Die Siegerehrung im Anschluss ging direkt in eine Freiluftparty über. Bei Live-Musik war an Erholung nach dem Lauf eigentlich nicht zu denken. Die Veranstaltung steht auf drei Säulen: Sport, Teamgeist und – Party. Die Band Project xXx heizte den Läuferinnen und Läufern mächtig ein. Und Hartwig Thöne, Moderator beim Sender Sport1, übernahm das Mikrofon.

42 Bilder Der Ingolstädter Firmenlauf 2023 in Bildern Foto: Manfred Dittenhofer

Die Erstplatzierten des Ingolstädter Firmenlaufs

Frauen-Team: Team Functional um Lisseth Arriaga, Lizbeth Arriaga und Anna Erbes

um Lisseth Arriaga, und Herren-Team: Sportziege powered by Sport IN mit Benjamin Ziegaus, Moritz King und Marco Wellmann

IN mit Benjamin Ziegaus, Moritz King und Mixed-Wertung: Sportziege powered by Sport IN mit Paul Fengler , Christian Schlagbauer und Eva Schien

IN mit , und Eva Schien Wertung „Azubi-Superstar“: FC Ingolstadt 04 e. V. mit 22 jungen Firmenläufern

04 e. V. mit 22 jungen Firmenläufern Kreativpreis: Ganzheitliche Logopädie Ingolstadt

Team mit den meisten Teilnehmern: Bundeswehr (427)

Mit dabei waren auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agentur für Arbeit Ingolstadt – allen voran der Leiter der Agentur, Johannes Kolb (rechts). Foto: Manfred Dittenhofer

Die weiteren Wertungen und Platzierungen gibt es im Internet unter https://my.raceresult.com, 7. Firmenlauf Ingolstadt.