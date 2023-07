Ingolstadt

Firma aus Neuburg investiert in Ingolstädter Heilig-Geist-Spital

Das Heilig-Geist-Spital in Ingolstadt in der Fechtgasse.

Plus Dem Heilig-Geist-Spital oder dem Anna-Ponschab-Haus in Ingolstadt drohte die Schließung. Jetzt gibt es eine Lösung für die Seniorenheime - und die kommt aus Neuburg.

Die Menschen werden immer älter. Und die älteren Menschen werden immer mehr. Auch in Ingolstadt ist der Bedarf an Pflegeplätzen beziehungsweise Plätzen in Seniorenheimen größer als das Angebot, das vor Ort besteht. Nun drohte die Versorgung pflegebedürftiger Seniorinnen und Senioren in Ingolstadt noch lückenhafter zu werden. Denn das Heilig-Geist-Spital in der Fechtgasse schreibt schon länger rote Zahlen und ist dringend sanierungsbedürtig. Sogar der Begriff "Insolvenz" geisterte bereits umher und man befürchtete, eine von zwei Einrichtungen - die Stiftung Heilig Geist bereibt auch noch das Anna-Ponschab-Haus in Ingolstadt - schließen zu müssen. Doch nun ist ein Investor gefunden: die Firma M&K Grundbesitz aus Neuburg. So können beide Standorte erhalten werden - mit Veränderungen.

In der Stadtratssitzung am Dienstag sprach der Geschäftsführende Vorstand der Heilig-Geist-Stiftung Hans Meier von einem Jahresverlust von 1,36 Millionen Euro im Jahr 2022. Und schon davor, 2017 bis 2021, hatte sich ein Defizit von 5,39 Millionen Euro angesammelt. Die Zukunft der Senioreneinrichtungen der Heilig-Geist-Stiftung sah also alles andere als rosig aus.

