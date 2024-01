Firmenlauf Ingolstadt: Jetzt kann man sich anmelden

Ab sofort läuft die Anmeldung zum diesjährigen Ingolstädter Firmenlauf. So funktioniert es.

Es ist wieder soweit: Am Donnerstag, 11. Juli, fällt um 18 Uhr im Klenzepark in Ingolstadt der Startschuss für den 8. Firmenlauf. Die Online-Anmeldung dafür ist ab sofort unter www.firmenlauf-ingolstadt.de möglich. Interessierte Unternehmen können sich auf der offiziellen Website registrieren und sich frühzeitig Startplätze und einen Teamstand sichern. Diese Aufgabe übernimmt der sogenannte „Team Captain“. Er motiviert die Kollegen und Kolleginnen und meldet alle gesammelt an, erklärt der Veranstalter. Die Teilnahmegebühr pro Läufer beträgt 22 Euro bis zum offiziellen Anmeldeschluss am Montag, 24. Juni. Wer möchte, kann entlang der 5,5 Kilometer langen Strecke auch gehen oder walken. Weitere Informationen zum Firmenlauf gibt es unter www.firmenlauf-ingolstadt.de, firmenlauf-ingolstadt@nplussport.de oder auf Instagram, Facebook und LinkedIn. (AZ)