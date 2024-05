Firmenlauf: Wenn Kollegen gemeinsam an den Start gehen

Erst sitzen sie gemeinsam im Büro oder stehen an der Werkband, dann wird gemeinsam gelaufen: Im Juli findet der Firmenlauf in Ingolstadt statt.

Am Donnerstag, 11. Juli, findet in Ingolstadt der 8. Kaufland-Firmenlauf statt. Unternehmen können ihre Teams noch bis zum 24. Juni online unter www.firmenlauf-ingolstadt.de anmelden.

Beim Firmenlauf in Ingolstadt gibt es Preise für die kreativsten Outfits

Am Ende des Laufs zählt aber nicht nur, wer die 5,5 Kilometer lange Strecke entlang der Donau am schnellsten zurückgelegt hat, es gibt auch Preise für die schönsten und kreativsten Outfits. Nach dem Lauf wird dann am Abend noch weitergefeiert. Auf der After-Run-Party sorgt die Band „Project xXx“ sorgt für die passende musikalische Unterhaltung. (AZ)

