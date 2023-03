Ingolstadt

11:43 Uhr

Flüchtiger Zechpreller kommt nicht weit

Ein 25-Jähriger wollte am Montagabend in einer Kneipe am Ingolstädter Hauptbahnhof die Zeche prellen. Dumm nur, dass die Polizei gleich in der Nähe war.

Plötzlich eilig hatte es Montagabend gegen 21.20 Uhr ein Barbesucher nach dem Konsum mehrerer Gläser Alkohol in der Nähe des Hauptbahnhofes in Ingolstadt. Als die Servicemitarbeiterin die Zeche in Höhe von 48 Euro abkassieren wollte, verließ der 25-Jährige schnellen Schrittes das Lokal. Die Mitarbeiterin nahm die Verfolgung auf, berichtet die Polizei. Dies fiel einer in der Nähe befindlichen Bundespolizeistreife auf, die den aus Schweinfurt stammenden Mann schließlich festhalten konnte. Ein Strafverfahren wegen Zechbetrugs wurde eingeleitet. (AZ)

