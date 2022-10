Focus-Liste: Klinikum Ingolstadt ist unter den Top 100

Im Ranking von Focus-Gesundheit gehört das Klinikum Ingolstadt zu den Top 100-Krankenhäusern. Vier Bereiche wurde besonders hervor gehoben.

Das Klinikum Ingolstadt gehört zu den besten Krankenhäusern Deutschlands in mehreren Fachbereichen. Zu diesem Ergebnis jedenfalls kommt das Magazin „Focus-Gesundheit“, das das Klinikum unter den 100 führenden deutschen Kliniken aufführt. Besonders in den Bereichen Urologie, Neurologie, Innere Medizin und Psychische Gesundheit wird das Krankenhaus für seine Behandlungsqualität ausgezeichnet.

Die Urologie des Klinikums Ingolstadt erhielt fünf Auszeichnungen

„Für unsere Patient:innen ist es ein gutes Signal, dass auch in den aktuellen Krisenjahren die Behandlungsqualität weiter sehr hoch bleibt“, erklärte Andreas Tiete, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor des Klinikums Ingolstadt. Seit vielen Jahren hat die Klinik für Urologie unter Leitung von Professor Andreas Manseck Auszeichnungen auf der Focus-Klinikliste erreicht. In diesem Jahr erhielt sie zum zweiten Mal fünf Auszeichnungen: Eine Behandlung ist bei Prostata-, Hoden-, Blasen- und Nierenkrebs sowie beim Prostata-Syndrom empfehlenswert. „Wir können auf die neueste Generation des OP-Roboters Da Vinci Xi zurückgreifen. Als eine der wenigen Kliniken in Deutschland kombinieren wir den Roboter mit einem automatisierten beweglichen OP-Tisch-System, um während der OP permanent die für den Eingriff optimale Position zu erhalten“, sagt Professor Manseck.

Neurologie in Ingolstadt ist auf der Bestenliste von Focus Gesundheit

Zum wiederholten Male hat es auch die Klinik für Neurologie unter Leitung von Professor Thomas Pfefferkorn für die Behandlung von Schlaganfallpatienten auf die Bestenliste geschafft. Das gleiche gilt auch für das Zentrum für Psychische Gesundheit unter der Leitung von Professor Thomas Pollmächer. Bei der Therapie von Angst- und Zwangsstörungen wie auch von Depressionen gilt das Zentrum als besonders empfehlenswert. Erneut wird auch die Klinik für Gastroenterologie mit Hepatologie und Infektiologie, Diabetologie und Hämato-Onkologie für die Behandlung von Lymphomen ausgezeichnet. Sie steht unter der Leitung von Professor Josef Menzel.

1700 Krankenhäuser in Deutschland wurden für das Focus-Ranking bewertet

Das Rechercheinstitut FactField ermittelte die Klinikliste aus 1700 Krankenhäusern in Deutschland. Reputation, Medizin-Score, Hygienestandards und Patientenservice fließen in die Bewertung ein. Unter anderem wurden auch rund 30.000 Fach- und Hausärzte befragt, in welches Krankenhaus sie selbst gehen würden. (AZ)

