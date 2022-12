Frankensteins Braut: Operation geglückt – Patient tot

Plus Im Stadttheater Ingolstadt war die Uraufführung von "Frankensteins Braut" zu sehen. Doch das Stück bleibt eine Versuchsanordnung.

Und wieder einmal Frankenstein – Ingolstadts berühmtester, wenngleich fiktiver Sohn. Selbstbewusst hat man ihn, sein Monster und jetzt auch noch seine Braut zum Werbeträger für das "Wissenschaftsjahr" gemacht, das heuer aus Anlass des 550-jährigen Bestehens der ersten bayerischen Universität begangen wurde. Kurz vor Schluss der ansonsten absolut ernstzunehmenden Feierlichkeiten präsentiert das Stadttheater ein Musical, das man eigens beim Komponisten Wolfgang Böhmer und dem Texter Peter Lund in Auftrag gegeben hat. Unter der Regie Lunds hatte "Frankensteins Braut" jetzt Premiere.