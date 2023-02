Frau bei Unfall in Ingolstadt in Auto eingeschlossen

In Ingolstadt stoßen ein Auto und ein Lastwagen zusammen. Dabei wird eine Frau in ihrem Fahrzeug eingeschlossen.

Ein Auto und ein Lastwagen sind in Ingolstadt kollidiert. Das teilte die Polizei mit. Der seitliche Zusammenstoß ereignete sich am Montag gegen 11.30 Uhr auf der Manchinger Straße Höhe Anschlussstelle Ingolstadt-Süd. Dabei wurde eine Frau in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Durch den Aufprall war das Fahrzeug mit der Beifahrerseite an die Leitplanke geschoben worden und beide Türen auf der Fahrerseite verklemmt.

Die Feuerwehrkräfte übernahmen die Betreuung der eingeschlossenen Frau, öffneten die Fahrertür mittels hydraulischer Spreizer und konnten die leicht verletzte Dame somit befreien. Der Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung. Während der Rettungsarbeiten wurde die Manchinger Straße in südliche Richtung für etwa 30 Minuten komplett gesperrt. Im Einsatz war der Rüstzug der Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren aus Ringsee, Rothenturm und Unsernherrn mit rund 30 Einsatzkräften. (AZ)