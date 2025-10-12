Icon Menü
Ingolstadt: Frau greift Freund und Polizisten an – Handy filmt Tat

Ingolstadt

Tat mit Handy gefilmt: Frau attackiert ihren Freund und Polizeibeamte

Polizei nimmt aggressive Frau nach nächtlicher Auseinandersetzung in Ingolstadt in Gewahrsam. Eigenes Handy der Frau dient als Beweismaterial.
    Eine Frau attackiert in Ingolstadt ihren Freund. Später filmt sie die Polizei und liefert damit gleich das Beweismaterial.
    Eine Frau attackiert in Ingolstadt ihren Freund. Später filmt sie die Polizei und liefert damit gleich das Beweismaterial. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolbild)

    Eine 23-jährige Frau aus Ingolstadt hat am Sonntag gegen 2.45 Uhr zunächst ihren Freund mit Schlägen, Tritten und Kopfstößen attackiert. So teilte es die Polizei mit. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten die alkoholisierte Frau ebenfalls nicht beruhigen. Die Dame war weiterhin aggressiv und filmte die Beamten fortlaufend mit ihrem Handy.

    Junge Frau liefert in Ingolstadt mit Handy Beweis für Angriff auf Freund und Polizei

    Daraufhin wurde die Dame in Gewahrsam genommen. Hierbei wehrte sie sich gegen die Einsatzkräfte und trat eine Beamtin. Den folgenden Sonntagmorgen verbrachte die Dame in einer Zelle der PI Ingolstadt. Sowohl wegen des Angriffs auf ihren Freund als auch wegen des tätlichen Angriffs auf die Polizeibeamten werden gegen die junge Frau Strafverfahren eingeleitet. Erfreulicherweise lieferte die Dame durch ihr fortlaufendes Filmen gleich selbst das Beweismaterial in den genannten Fällen. Ihr Mobiltelefon wurde als Beweismittel beschlagnahmt. (AZ)

