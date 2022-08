Frau in der Donau: Säugling ist wohlauf

Jogger haben in Ingolstadt eine Frau aus der Donau gerettet. Sie hatte einen Säugling dabei, der stark unterkühlt ins Klinikum kam. Wie es ihm jetzt geht.

Jogger entdeckten Montagmittag in Ingolstadt eine hilflose Frau in der Donau unterhalb der Schillerbrücke. Als die Männer die Ingolstädterin aus dem Wasser retteten, bemerkten sie unter ihrer Jacke einen Säugling, der stark unterkühlt war. Das Baby wurde ins Klinikum Ingolstadt gebracht, die Frau war unversehrt, befand sich aber in einem psychischen Ausnahmezustand.

Ingolstadt: Frau in der Donau jetzt in psychiatrischer Anstalt

Die Kripo hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Der Säugling ist inzwischen außer Lebensgefahr. Er habe „die Strapazen gut überstanden“, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Die 34-jährige Mutter wurde in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. (dopf)