Neues Angebot des Frauenhauses hilft Betroffenen bei der Wohnungssuche

Bei dem Projekt Second Stage werden Frauen bei der Suche nach einer eigenen Wohnung unterstützt. Die Caritas ist aber auf die Hilfe von Vermietern angewiesen.

Seit Kurzem gibt es am Caritas-Frauenhaus in Ingolstadt ein neues Projekt. Bei „Second Stage“ werden Frauen bei der Suche und dem Übergang in eine eigene Wohnung begleitet, unterstützt und psychosozial betreut, erklärt Andrea Schlicht, die Leiterin des Frauenhauses. So sollen sie den Weg aus der Gewalt bewältigen können. Durch das neue Projekt soll zudem die Aufenthaltsdauer im Frauenhaus reduziert werden mit der Folge, dass dort die Plätze wieder schneller für Akutfälle zur Verfügung stehen.

Im Frauenhaus in Ingolstadt ist Platz für 14 Frauen und ihre Kinder

Das Frauenhaus Ingolstadt ist eine Schutzeinrichtung für Frauen und Kinder, die von häuslicher Gewalt bedroht werden oder dieser akut ausgesetzt sind. Das Einzugsgebiet umfasst die Stadt Ingolstadt, den Landkreis Eichstätt sowie den Landkreis Pfaffenhofen. Es stehen 14 Plätze für Frauen und 18 Plätze für Kinder zur Verfügung. Jährlich werden nach Angaben der Einrichtung rund 50 Frauen mit Ihren Kindern im Frauenhaus aufgenommen.

„Frauen, die zu uns kommen, haben zu Hause oft über viele Jahre Gewalt erlebt. Schläge, Vergewaltigung, Morddrohungen und soziale Isolation gehörten zu ihrem Lebensalltag. Kinder und Jugendliche haben diese Situationen miterlebt oder selbst Gewalt erfahren. Psychisch und physisch erschöpft, oft traumatisiert und aus ihrer vertrauten Umgebung gerissen, kommen diese Frauen und Kinder zu uns ins Frauenhaus“, erläutert Andrea Schlicht und ergänzt: „Da wir zeitweise Frauen aufgrund von Platzmangel nicht aufnehmen können und die betroffenen Frauen auch in der eigenen Wohnung nachhaltige Unterstützung und Stabilisierung benötigen, findet mit dem Angebot Second Stage eine dringend notwendige passgenaue Erweiterung des Frauenunterstützungssystems in der Region statt.“

Das Angebot Second Stage der Caritas begleitet Frauen auf der Suche nach einer Wohnung

Die Hilfe durch „Second Stage“ umfasst zum einen das Übergangsmanagement und zum anderen die begleitende psychosoziale Beratung und Betreuung. Das Übergangsmanagement bietet eine gezielte Unterstützung bei der Suche nach geeignetem Wohnraum, die Begleitung zu Wohnungsbesichtigungen, die Kontaktaufnahme zum Vermieter sowie Hilfe beim Umzug an. „Durch eine anschließende begleitende psychosoziale Beratung und Betreuung in der eigenen Wohnung können diese Frauen und ihre Kinder weiterhin unterstützt und stabilisiert werden, bis sie sich in ihrem neuen Lebensumfeld gut eingelebt haben“, so Andrea Schlicht.

Der Frauenhausleiterin zufolge gehören hierzu konkret Hilfen wie der Aufbau von unterstützenden Strukturen am neuen Wohnort, etwa die Vermittlung zu Stadtteilangeboten, Ärzten und Therapieplätzen. „Ebenso finden Beratungen in der neuen Wohnung statt und werden Gruppentreffen organisiert. Orientiert wird sich immer an den individuellen Bedarfen der jeweiligen Frau mit Ihren Kindern“, berichtet Andrea Schlicht.

Second Stage sucht ständig neue Kooperationen. Wer über Wohnraum verfügt oder jemanden kennt, der Wohnungen in Ingolstadt und Umgebung vermietet, den bittet das Frauenhaus, sich per Mail an second.stage@caritas-ingolstadt.de zu melden. (AZ)