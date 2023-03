"Frauenhaus Plus" verhilft Frauen zu gewaltfreiem Leben

Das Programm "Frauenhaus Plus" hilft Betroffenen nach ihrem Aufenthalt im Frauenhaus in Ingolstadt. Die Frühjahrssammlung der Caritas unterstützt das Projekt.

"Liebe erkennt" ist das Motto der Caritas Frühjahrssammlung, die noch bis 12. März läuft. Was das bedeutet, zeigt das Beispiel des Caritas-Frauenhauses in Ingolstadt: Dort wird der Hilfebedarf von Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen und bedroht sind, erkannt und entsprechend gehandelt, heißt es in einer Pressemitteilung des Caritasverbands für die Diözese Eichstätt. Da die Einrichtung eine anonyme Schutzadresse hat, melden sich die Frauen zunächst telefonisch. Wie es weitergeht, hängt vom Einzelfall ab.

„Wir führen mit den Frauen ein liebevolles und einfühlsames Beratungsgespräch. Hierzu gehören unter anderem Zuhören, Trösten, Wertschätzung, Akzeptanz und liebevolles Nachfragen“, erklärt Einrichtungsleiterin Andrea Schlicht. „Wenn die Frauen mit ihren Kindern schnell flüchten mussten, kann es sein, dass Trinken, Nahrung, Kleidung und ein sicherer Wohnraum essentiell sind.“

Frauenhaus: Es ist wichtig, das Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken

Für das Projekt "Frauenhaus Plus", das durch die Caritas-Frühjahrssammlung gefördert wird, ist es von zentraler Bedeutung, die betroffenen Frauen bedarfsorientiert zu unterstützen. Die Hilfe beginnt mit dem Einzug in eine eigene Wohnung. Auch hier gilt es schon zu erkennen, wo Ressourcen, Stärken und Potentiale der Betroffenen vorhanden sind. „Manche Frauen schaffen es alleine, sich Möbel und Handwerker zu organisieren, andere brauchen Unterstützung", nennt Schlicht ein Beispiel und ergänzt: „Wenn die Frauen das alleine schaffen, kann das enorm ihr Selbstbewusstsein und ihren Lebensmut stärken. Wichtig ist, auch dies entsprechend wertzuschätzen und diesen Erfolg hervorzuheben.“

"Frauenhaus Plus" kommen 26.000 Euro aus der Frühjahrssammlung zugute, um Personal- und Sachkosten zu decken. Jedes Jahr werden im Ingolstädter Frauenhaus rund 50 Frauen mit ihren Kindern aufgenommen. Nach dem Aufenthalt stehen sie mit dem Einzug in eine neue Wohnung oft vor vielfältigen Problemen: Gefühl der Einsamkeit, Gang zum Jobcenter, Ummeldung des Wohnorts, Kauf von Möbeln... In dieser Phase werden sie seit dem Jahr 2019 von einer Beraterin begleitet und unterstützt. Dieses nachgehende ambulante Programm "Frauenhaus Plus" mit Hausbesuchen, Telefonaten und Gruppenangeboten nehmen im Durchschnitt jährlich 25 Frauen in Anspruch. Die Betreuung variiert von wenigen Wochen bis zu mehreren Monaten.

Die Beraterin des Programms hat dabei eine Lotsenfunktion: „Sie begleitet etwa zu nahe gelegenen Geschäften, Ärzten oder Sportvereinen. Und sie vermittelt beispielsweise die Erziehungsberatung, Migrationsberatung, Alleinerziehendenberatung oder Allgemeine Sozialberatung der Caritas – immer mit dem Ziel der eigenständigen Lebensgestaltung und weitergehenden Stabilisierung und Stärkung der im Frauenhaus erlernten Fertigkeiten und Fähigkeiten“, erzählt die Frauenhausleiterin. Im Rahmen von "Frauenhaus Plus" geschieht das vor allem in Form von Gesprächen mit der Mitarbeiterin. „Speziell geht es um das Erkennen und Ausdrücken der eigenen Gefühle und Bedürfnisse, das Aufzeigen von Grenzen, die Schulung von Stimme und Körpersprache und das Erlernen, Kritik angemessen zu äußern. Eine Stärkung kann aber auch durch das eigene Ausfüllen eines Antrages oder die Teilnahme an einem Sprachkurs erfolgen.“ Längerfristig nehmen mehrere Frauen auch das Angebot des Ehemaligentreffens alle zwei Monate im Frauenhaus wahr.

In Ingolstadt und Umgebung ist Bedarf für "Frauenhaus Plus" da

Die betreuten Frauen erfahren die Nachbetreuung als große Unterstützung, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Resonanz zeigt, dass das Projekt ‚Frauenhaus Plus‘ in der Region 10 weiterhin dringend notwendig ist“, sagt Schlicht. „Oberstes Ziel aller Angebote und Maßnahmen ist ein gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben. Wir wollen einen Drehtüreffekt verhindern, sprich: Die Frauen sollen nicht wieder in eine gewalttätige Beziehung geraten“, betont die Frauenhausleiterin.

Wie die Stadt Ingolstadt mitteilt, wurden die Plätze im Ingolstädter Frauenhaus ab 2021 von 12 auf 15 erweitert. Damit entspricht die Platzzahl im Frauenhaus in Ingolstadt der Bedarfsbemessung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales. Auch mit der erweiterten Zahl an Plätzen im Frauenhaus ist es der Caritas als Betreiberin des Frauenhauses nicht immer möglich, allen schutzsuchenden Frauen eine Aufnahme zu garantieren. Im Jahr 2022 mussten 20 Frauen aus der Region auf ein anderes bayerisches Frauenhaus verwiesen werden. Daher unterstützt das Sozialreferat der Stadt das Vorhaben des Frauenhauses Ingolstadt, beim Staatsministerium die Förderung eines sogenannten Second-Stage-Modells zu beantragen, wodurch die Aufenthaltsdauer im Frauenhaus reduziert werden soll und so Frauenhausplätze schneller wieder für Akutfälle zur Verfügung stehen.

Für die Frühjahrssammlung der Caritas gehen derzeit vereinzelt Sammler von Haus zu Haus. Häufiger wird in Pfarrbriefen um Spenden gebeten oder es werden Überweisungsträger in Briefkästen geworfen. (AZ, dopf)