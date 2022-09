Freibadsaison geht zu Ende

Nach dem Wochenende ist es in Ingolstadt vorbei mit der Freibadsaison. Wer trotzdem baden möchte, kann aber ins Hallenbad gehen. Wie die Öffnungszeiten sind.

Die diesjährige Freibadsaison endet in Ingolstadt mit dem kommenden Sonntag. Ab Montag gelten im Sportbad mit Sauna und im Hallenbad Südwest die Winteröffnungszeiten: Das Hallenbad Südwest ist Dienstag und Donnerstag von 18 bis 21.30 Uhr geöffnet sowie Samstag und Sonntag von 8 bis 13 Uhr. Die 25-Meter-Bahn des Sportbads hat am Montag von 8 bis 16.35 Uhr, am Dienstag von 8.05 bis 20 Uhr, am Mittwoch von 8 bis 16.35 Uhr und am Donnerstag von 8.05 bis 20 Uhr offen, die 50-Meter-Bahn am Montag von 16.45 bis 22 Uhr, am Dienstag von 6.30 bis 7.55 Uhr, am Mittwoch von 16.45 bis 22 Uhr, am Donnerstag 6.30 bis 7.55 Uhr sowie Freitag bis Sonntag von 8 bis 22 Uhr.

