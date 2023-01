Freier Eintritt für die Jugend in Ingolstädter Museen und mehr

Junge Menschen, die höchstens 22 Jahre alt sind, können in Ingolstadt nun von vielen vergünstigten kulturellen Angeboten profitieren, zum Beispiel bei Konzerten.

Der Ingolstädter Stadtrat hat nach einem Antrag des Jugendparlaments beschlossen, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine vergünstigte Teilnahme an kulturellen Angeboten der Stadt Ingolstadt zu ermöglichen. Wer bis zu 22 Jahre alt ist und sich in Schul- oder Berufsausbildung oder im Studium befindet, kann demnach dauerhaft ein kostenloses beziehungsweise preisreduziertes Angebot für städtische Kulturangebote erhalten: freier Eintritt in die städtischen Museen, Nachlass von 50 Prozent auf den Ticketpreis von Reihenveranstaltungen des Kulturamts, ein Zehn-Euro-Ticket für Konzerte des Georgischen Kammerorchesters sowie Rabatte für Vorstellungen des Stadttheaters. Als Nachweis muss ein Schüler-, Berufsschul- oder Studentenausweis vorgelegt werden.

Ingolstadts OB unterstützt preisreduzierte Tickets

"Ich unterstütze den Antrag des Jugendparlaments sehr gerne! Der Gedanke, gerade jungen Menschen zu helfen, nach der langen Zeit der coronabedingten Einschränkungen wieder ins soziale und kulturelle Leben zurückzufinden ist richtig und wichtig. Die aktuellen großen Preissteigerungen treffen gerade die Jugend, die aufgrund von Schule, Studium oder Ausbildung sowieso meist nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Mit dem Angebot zum freien Eintritt in Museen und preisreduzierten Tickets für Veranstaltungen, Konzerte und Theateraufführungen setzen wir hier genau das richtige Zeichen", betont Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf.

Bislang gibt es den freien Eintritt in die städtischen Museen (Zentrum Stadtgeschichte, Medizinhistorisches Museum, Museum für Konkrete Kunst, Alf-Lechner-Museum) bis zum 18. Lebensjahr, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ingolstadt. Mit der neuen Regelung wird die Altersgrenze auf 22 Jahre angehoben. Für Reihenveranstaltungen des Kulturamts (Literaturtage, Kabaretttage, ...) können Jugendliche und junge Erwachsene einen Nachlass in Höhe von 50 Prozent auf den regulären Ticketpreis erhalten (bei besonderen Einzelevents oder vertraglich geregelten Preisbindungen ist unter Umständen kein Preisnachlass möglich).

Auch Konzerte in Ingolstadt können vergünstigt besucht werden

Konzerte des Georgischen Kammerorchesters können Jugendliche und junge Erwachsene künftig für nur zehn Euro besuchen. Darüber hinaus wird es ab dem neuen Jahr ein Last-Minute-Ticket für Schüler, Studierende und Azubis geben: Ab zehn Minuten vor Beginn eines Konzerts kostet das Ticket dann lediglich fünf Euro. Für den Besuch von Vorstellungen des Stadttheaters Ingolstadts werden Jugendlichen und jungen Erwachsenen je nach Sitzplatzkategorie ermäßigte Tickets angeboten. Bereits jetzt können Schüler, Studierende und Azubis ab zehn Minuten vor Beginn einer Vorstellung Tickets zum Einheitspreis von nur fünf Euro erwerben.

Das Ingolstädter Jugendparlament gibt es seit 2021. Insgesamt 9000 wahlberechtigte Jugendliche haben 25 Vertreterinnen und Vertreter für das Gremium gewählt, die die Interessen der Ingolstädter Jugendlichen vertreten sollen. Die Legislaturperiode im Jugendparlament dauert zwei Jahre, die nächste Wahl findet im Sommer 2023 statt. Zur Umsetzung von Ideen und Projekten steht dem Jugendparlament ein Budget von 30.000 Euro zur Verfügung. Aktuell gibt es im Jugendparlament elf Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen. Das Jugendparlament ist berichtigt, im Ingolstädter Stadtrat und seinen Ausschüssen Anträge zu stellen. (AZ)