Fridays for Future und Verdi streiken gemeinsam am Weltklimatag

Klimaaktivistinnen und Gewerkschafter demonstrieren am Freitagmittag in Ingolstadt. Wo der Demozug verläuft und welche Folgen das für den öffentlichen Nahverkehr hat.

Sowohl die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) als auch Fridays for Future (FFF) rufen für Freitag, 3. März, zu Streikaktionen auf. FFF hat Aktionen für eine Verkehrswende angekündigt. Verdi organisiert am gleichen Tag Warnstreiks in kommunalen Betrieben des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Dementsprechend ist beim Busverkehr in Ingolstadt, Gaimersheim, Lenting, Hepberg und Kösching sowie beim Airportexpress mit massiven Ausfällen zu rechnen – von 3 Uhr bis Betriebsende.

Die Arbeitgeber hätten in ersten Verhandlungsrunden für die Beschäftigten im Bereich des Tarifvertrags Nahverkehr kein konkretes Angebot vorgelegt, heißt es in einer Pressemitteilung von Verdi. "Die Sorge ist groß, dass die Unterfinanzierung des ÖPNV durch die öffentliche Hand auf ein Neues auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden soll. Die Beschäftigten werden sich das nicht gefallen lassen", betonte der stellvertretende Landesbezirksleiter von Verdi Bayern, Sinan Öztürk. Gleichzeitig findet am 3. März der globale Klimastreik statt, an dem gemeinsam mit den Klimaaktivistinnen und -aktivisten von FFF deutschlandweit an über 150 Orten für eine Verkehrswende demonstriert wird. Ver.di und FFF wollen den gemeinsamen Aktionstag nutzen, um auf die Bedeutung des ÖPNV beim Kampf gegen die Klimakrise aufmerksam zu machen. "Der ÖPNV ist das Rückgrat klimaneutraler Mobilität. Ohne Menschen, die im ÖPNV arbeiten, gibt es also auch keinen Klimaschutz", erklärt Jana Häfner, Pressesprecherin von FFF München. Der Demozug in Ingolstadt beginnt um circa 12.45 Uhr am Vorplatz des Nordbahnhofs und geht über den Zentralen Omnibusbahnhofs und Rathausplatz zum Theaterplatz und schließt sich dort der Kundgebung von FFF an, die um 14 Uhr beginnt.

Fridays for Future solidarisieren sich mit der Gewerkschaft Verdi in Ingolstadt

Die Demonstration steht in Ingolstadt diesmal unter dem Motto "International auf der Straße für die Energiewende". Die Aktivistinnen und Aktivisten möchten mit ihrer Veranstaltung ein lautstarkes Zeichen setzen für eine klimagerechte und sozial ausgewogene Lösung des Energieproblems, heißt es in einer Pressemitteilung von FFF. Eine echte Energiewende geht nach dem Verständnis der Ingolstädter Organisatorinnen und Organisatoren weit über die bloße Umstellung der Stromerzeugung hinaus. "Es geht uns darum, den Energieverbrauch in den verschiedensten Bereichen zu senken, denn auch erneuerbare Energien werden niemals unbegrenzt verfügbar sein, wenngleich dies immer wieder suggeriert wird", sagt Jonas Scheuerer, einer der Pressesprechenden von FFF Ingolstadt. "Deshalb braucht es (...) maßgeschneiderte Konzepte, sei es zur Steigerung der Energieeffizienz beim Beheizen unserer Wohnungen oder im Bereich Mobilität."

Insbesondere bei letzterem Aspekt gebe es noch großes Verbesserungspotenzial. "Es reicht nicht, einfach von Verbrennern auf E-Autos umzustellen. Wir brauchen einen grundlegenderen Wandel vom Individualverkehr hin zu einem gut ausgebauten und verlässlichen öffentlichen Personenverkehr", erläutert Scheuerer die Position der Ingolstädter Ortsgruppe. "Um dies leisten zu können, wird gerade im ÖPNV deutlich mehr Personal benötigt. Mehr Personal kann aber nur gewonnen werden, wenn (...) eine faire Bezahlung geboten wird. Wir solidarisieren uns daher ausdrücklich mit den Forderungen der Gewerkschaft ver.di in den laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst."

Verdi Ingolstadt versammelte sich bereits am Dienstag mit einer Delegation aus den Betrieben vor dem Stadttheater, um vor der Stadtratssitzung ihren Forderungen nach einem Inflationsausgleich Nachdruck zu verleihen. Dem Aufruf folgten 180 Beschäftigte aus vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes, zum Beispiel vom Klinikum Ingolstadt, von den Kliniken im Naturpark Altmühltal, der Lebenshilfe, der Wehrtechnischen Dienststelle 61, dem Krankenhauszweckverband, den Ingolstädter Kommunalbetrieben, den Stadtwerken Ingolstadt, der Freizeitanlagen GmbH, dem Ausbildungszentrum Pioniere, der Agentur für Arbeit und dem Gartenamt der Stadt Ingolstadt. Sie alle machten ihrer Empörung lautstark und mit Trillerpfeifen Luft. (AZ)