Ingolstadt wieder an der Spitze: So viel verdienen die Menschen in der Region

Wie unterscheiden sich die Entgelte regional und nach Geschlecht? Zahlt sich eine Qualifizierung aus? Die aktuelle Entgeltanalyse der Bundesagentur für Arbeit (Stand: 31. Dezember 2024) beleuchtet den Verdienst in vielen Facetten. Dabei bildet der Median (mittleres Arbeitsentgelt) der monatlichen Bruttoentgelte sozialversicherungspflichtiger Vollzeitbeschäftigter die Basis der Betrachtung.

Bemerkenswert, dass in Ostdeutschland Frauen einen um 105 Euro höheren Verdienst erzielen als Männer, in Westdeutschland ist er dagegen um 433 Euro niedriger als bei den männlichen Kollegen. Bundesweit betrachtet beträgt die Differenz 345 Euro zugunsten der Männerwelt. Im Stadtgebiet Ingolstadt verdient das „starke Geschlecht“ beachtliche 2039 Euro mehr. Dieser Trend setzt sich – wenn auch abgemildert - in den Landkreisen Eichstätt (615 Euro), Neuburg-Schrobenhausen (530 Euro) und Pfaffenhofen (631 Euro) fort.

In Ingolstadt verdienen Vollzeitangestellte deutschlandweit am meisten

Der Hauptgrund hierfür dürfte sein, dass Frauen überproportional oft in schlechter bezahlten “typischen Frauenberufen“ arbeiten und seltener Führungspositionen einnehmen (dürfen). „Auch die bei Frauen häufiger vorkommenden familienbedingten Erwerbsunterbrechungen verzögern oder verhindern Aufstiegschancen und in diesem Zuge höhere Einkommen“, erklärt Peter Kundinger, Pressesprecher bei der Agentur für Arbeit Ingolstadt.

In Bayern verdienen Vollzeitbeschäftigte in Ingolstadt, in der Stadt Erlangen (5769 Euro), im Stadt- (5362 Euro) und Landkreis München (5148 Euro) sowie im Stadtgebiet von Starnberg (4708 Euro) am besten. In Ingolstadt ist der Durchschnittsverdienst mit 5855 Euro sogar deutschlandweit am höchsten. In den Landkreisen der Region liegen die mittleren Einkommen bei 4127 Euro (Landkreis Pfaffenhofen), 3978 Euro (Landkreis Eichstätt) und 3968 Euro (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen).

Entgeltanalyse in Ingolstadt: Männer verdienen 2039 Euro mehr als Frauen

„Dass Qualifikation sich geschlechterübergreifend positiv auswirkt, ist nicht neu. Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist nicht nur die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, sie ist auch ein Garant für einen besseren Verdienst“, erläutert der Pressesprecher. So verdienen deutschland- und bayernweit sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte mit einem Berufsabschluss knapp ein Drittel mehr als ihre ungelernten Kollegen – im Stadtgebiet Ingolstadt sind es sogar mehr als 75 Prozent (2920 Euro zu 5182 Euro). Auch in den Landkreisen (Eichstätt: 2974 zu 3670, Neuburg-Schrobenhausen: 3167 zu 3770 und Pfaffenhofen: 3017 zu 3796) zahlt sich ein berufliches Fundament spürbar aus.

Hinweis: Die Statistik der BA weist Medianentgelte und keine „Durchschnittsgehälter“ im engeren Sinne aus. Zudem werden nur Vollzeitbeschäftigte berücksichtigt. Die Daten basieren auf der Meldung der Arbeitgeber zur Sozialversicherung. Die BA erhebt die Entgelte immer zum Stichtag 31. Dezember für alle Vollzeitbeschäftigten. (AZ)