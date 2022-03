Funken fliegen auf einem Hausdach in Ingolstadt

Eine defekte Stromleitung hat den Funkenflug in Ingolstadt zur Folge.

Aufgrund einer defekten Stromleitung ist es am Dachständer eines Hauses in der Ingolstädter Hebbelstraße zu Funkenflug gekommen. Diesen verursachte am Dienstagabend eine leichte Rauchentwicklung am Dachstuhl, so die Polizei.

Funkenflug verursacht rauchenden Dachstuhl in Ingolstadt

Bei einer Überprüfung durch die Feuerwehr konnte letztlich jedoch kein Brandherd festgestellt werden. Die Stromleitung wurde durch die Stadtwerke wieder instand gesetzt, ein Brandschaden an dem Haus entstand laut Polizei nicht. (nr)