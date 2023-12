Fußballfans prügeln sich in Ingolstädter Innenstadt

Eine körperliche Auseinandersetzung am Theatervorplatz in Ingolstadt hat die Polizei auf den Plan gerufen. Die Beteiligten sind Fans von Fußballvereinen.

Im Vorfeld eines Fußballspiels des FC Ingolstadt gegen SV Sandhausen ist es am 16. Dezember in der Ingolstädter Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Das teilte die Polizei mit. Gegen 11 Uhr trafen auf dem Theaterplatz in Ingolstadt eine unbekannte Anzahl Anhänger beider Vereine aufeinander. Hierbei wurde ein 23-jähriger Ingolstädter von mehreren Personen körperlich angegangen. Die Verdächtigen schlugen weiter auf die Person ein, als diese bereits am Boden lag.

Alle Beteiligten flüchteten nach dem Vorfall, der 23-Jährige blieb verletzt zurück und wurde von einer Passantin erst versorgt. Er wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Fußballfans des FCI und des SV Sandhausen geraten in Ingolstadt aneinander

Die ersten Ermittlungen zufolge an dem Vorfall beteiligten Personen konnten kurz darauf in einer nahegelegenen Tiefgarage von der Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Für sie war der Tag in Ingolstadt zu Ende, die gesamte Gruppe erhielt einen Platzverweis und musste die Stadt unter Polizeibegleitung verlassen.

Die Polizei ermittelt nun gegen mehrere Personen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (AZ)