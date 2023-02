Fußgänger wird bei Zusammenstoß mit Auto in Ingolstadt schwer verletzt

In Ingolstadt erfasst ein 60-jähriger Autofahrer einen 57-jährigen Fußgänger. Der Mann wird schwer verletzt.

Ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt ist am Dienstag gegen 19 Uhr mit seinem Auto auf dem Stadtweg von Gaimersheim in Richtung Ingolstadt zum Hochkreisel gefahren. Kurz nachdem er nach rechts auf den zum Kreisverkehr führenden Fahrstreifen gewechselt hatte, erfasste er mit der linken Front seines Autos einen 57-jährigen Fußgänger aus Ingolstadt, der von links kommend die Fahrbahn in Richtung des Gehweges überqueren wollte. Das teilt die Polizei mit. Der 57-Jährige fiel gegen die Windschutzscheibe des Autos und stürzte anschließend vor dem Auto, dessen Fahrer bis zum Stillstand abbremsen konnte, auf die Fahrbahn. Der schwer verletzte Fußgänger wurde mit dem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei berichtet, entstand am Auto ein Sachschaden von mehr als 5000 Euro. (AZ)