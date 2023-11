Fußgängerunterführung verwandelt sich in "Geschichtstunnel"

Die Fußgängerunterführung in der Rechbergstraße in Ingolstadt wurde mit besonderen Graffitis versehen. Was es mit dem Kunst- und Geschichtsprojekt auf sich hat.

Als wirtschaftsstarker Industriestandort und eine der dynamischsten Wachstumsregionen in Deutschland ist Ingolstadt bekannt. Dass Ingolstadt über eine lange bewegte Geschichte als wichtiger karolingischer Donaustützpunkt, dann als bedeutende bayerische Herzogsstadt, Universitätsstadt und Festungsstadt aufweisen kann, ist vielen Menschen allerdings weniger geläufig. Das soll sich nun ändern - unter anderem durch einen "Geschichtstunnel".

"Das Donaubecken um Ingolstadt war bereits in der Steinzeit besiedelt und zählt heute zu den bedeutendsten archäologischen Fundregionen in Deutschland. Als Sitz der ersten und lange Zeit einzigen Bayerischen Landesuniversität hat Ingolstadt für drei Jahrhunderte eine Sonderrolle eingenommen und ist über die Stadtgeschichte hinaus auch in die Landes- und in die europäische Universitäts- und Geistesgeschichte eingegangen", erzählt Kulturreferent Gabriel Engert.

Graffitis zieren Wand der Fußgängerunterführung in der Rechbergstraße

Mit verschiedenen Maßnahmen will die Stadt Ingolstadt verstärkt auf ihr reiches historisches Erbe aufmerksam machen und Gästen und Bürgern Stadt und Geschichte näherbringen. Wer Ingolstadt besucht und mit dem Zug am Nordbahnhof ankommt, soll künftig auf dem Weg in die Innenstadt mit Informationen begleitet werden. Besonders augenfällig ist dabei der kürzlich fertiggestellte "Geschichtstunnel". Mittels Graffiti wurde die Fußgängerunterführung in der Rechbergstraße künstlerisch gestaltet und in eine Bildergalerie verwandelt. Als Projektpartner für die künstlerische Umsetzung konnte der Stadtjugendring Ingolstadt (SJR) aufgrund seiner jahrelangen ausgewiesenen Expertise im Bereich der Graffiti-Kunst gewonnen werden.

9 Bilder Das Landmarks Project in Ingolstadt in Bildern Foto: Johannes Hauser

"Unser Ziel war es, Schlaglichter der Ingolstädter Geschichte in neuer, unkonventioneller Form mittels Graffiti auf der rund 200 Quadratmeter großen Fläche darzustellen und dadurch einen niederschwelligen Zugang zur Geschichtsvermittlung anzubieten", erläutert Engert die Intention. Die Festlegung der darzustellenden Epochen und Themenkomplexe erfolgte über das Zentrum Stadtgeschichte in Abstimmung mit der Stadtheimatpflege, dem Historischen Verein und dem Festungsverein. Die Themenbandbreite reicht von der Urnenfelderzeit über das Mittelalter mit der Herzogs- und Residenzstadt, über Universität und Festung bis ins 20. Jahrhundert und in die Gegenwart.

Daniel "Malun" Lange betreute das Mural-Projekt künstlerisch seitens des Stadtjungendrings. Durch seine Vermittlung konnten renommierte Graffiti-Künstler für den "Geschichtstunnel" gewonnen werden. Das künstlerische Gesamtkonzept entwarf Falk Lehmann aus Berlin, in der Szene bekannt als "Akut". Ein stilisiertes Emblem von Kreuztor, Ingolstädter Panther und einem Teil des Festungsgrundrisses ziert als wiederkehrendes Motiv den Hintergrund der Tunnelwände, die dadurch wie tapeziert wirken. Davon heben sich die gerahmten "Geschichtsschaufenster" ab, die mit historischen Motiven der Stadtgeschichte bestückt sind. Allein König Gustav Adolf auf dem Schwedenschimmel scherrt aus dem Schema aus - er hat seinen Rahmen bereits verlassen - und macht sich auf den Weg Richtung Altstadt. Die historischen Motive stammen größtenteils von Jens Müller, alias "Tasso". Den Hintergrund samt der Bilderrahmen sowie einige Motive fertigten Dima Poletaev, auch bekannt als "Zomb", und Florian Liu alias "Frost", von dem Ingolstädter Graffiti-Kollektiv "Moin Design".

Lesen Sie dazu auch

Infotafeln und QR-Codes informieren über Geschichte Ingolstadts

Neben jedem "Geschichtsschaufenster" findet sich eine begleitende Infotafel mit Kurzhinweisen zu Motiv, Geschichtsdaten und ausführendem Künstler. QR-Codes liefern zudem ausführlichere Informationen zu den dargestellten Persönlichkeiten, Ereignissen und Gebäuden.

Die aufwendigen Vorarbeiten mit Beschichtung der ehemals gekachelten Tunnelwände, die Versiegelung der neu gestalteten Flächen mit Graffiti-Schutz und die Montage der Informationstafeln übernahm ein Bautrupp des städtischen Tiefbauamts. Der "Geschichtstunnel" wurde über das Städtebauförderungsprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen gefördert. (AZ)