Fußtritte und Rangelei: Polizei ermittelt nach Schlägerei vor einer Bar

Eine handfeste Schlägerei gab es am Wochenende vor einer Ingolstädter Bar. Jetzt ermittelt die Polizei gegen vier betrunkene Lokalbesucher.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Wochenende in Ingolstadt an der Straße "Am Pulverl" gekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren zunächst zwei 28-Jährige aus Ingolstadt in einer Bar mit einer anderen vierköpfigen Gruppe in Streit geraten. Die Rangelei verlagerte sich schließlich nach draußen, wo ein 37-Jähriger auf einen 28-Jährigen einschlug.

Wegen der Schlägerei vor einer Bar in Ingolstadt ermittelt die Polizei gegen vier Männer

Während der Täter flüchtete, schlugen seine drei Begleiter im Alter zwischen 21 und 35 Jahren auf den zweiten 28-Jährigen ein. Anschließend traktierte das Trio die beiden am Boden liegenden Männer mit Fußtritten und weiteren Schlägen.

Dabei wurden diese im Gesicht verletzt, die Besatzung eines Rettungswagens versorgte die Männer. Eine Streife der Polizei konnte kurze Zeit später dann den geflüchteten 37-Jährigen aufgreifen. Gegen ihn sowie seine drei Begleiter - allesamt stark alkoholisiert - ermittelt nun die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)