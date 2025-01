G‘Scheiterhaufen lädt zum Gaunerdinner und zur Improshow

Die Ingolstädter Theatergruppe G‘scheiterhaufen lädt wieder zu mehreren Veranstaltungen ein. Den Anfang mach eine Impro-Show am 31. Januar um 20 Uhr im Kunstwerk Ingolstadt. Die Gruppe verspricht eine Show voller Überraschungen, Lachkrämpfe und einem Hauch von Wahnsinn, in der garantiert kein Stück nach Plan läuft – und genau das ist auch der Plan!



Dieses Mal wird es besonders spannend – die Zuschauer haben keine Ahnung, was passieren wird - aber die Darsteller auch nicht! In der Ankündigung heißt es: „Wo du denkst, es geht um einen langweiligen Banküberfall, da tanzt plötzlich ein Giraffe mit einem Butler durch den Raum. Woher kam die Giraffe? Gute Frage. Sie war nie geplant. Deine Lachmuskeln sind noch nicht bereit, aber die improvisierten Dialoge kommen so schnell, dass du in Sekundenschnelle zum Grinsen, Kichern und schallendem Lachen übergehst. Die Schauspieler springen in neue Rollen, als hätten sie nie etwas anderes gemacht. Ein schüchterner Kellner wird zum selbstbewussten Superhelden. Ein steifer Businessman wird plötzlich zur tanzenden Diva. Spoiler: Es funktioniert erstaunlich gut! Von einem misslungenen Agentenjob in einer Bäckerei bis hin zu einem Versuch, das Weltall zu retten, indem man ein Einhorn zähmt. Du hast keine Ahnung, aber das ist auch gut so. Spoiler: Du wirst lachen, weinen und staunen.“

Impro-Show im Kunstwerk Ingolstadt: Lachen mit G‘scheiterhaufen

Weiter geht es im März mit dem sogenannten Gaunerdinner im Seehaus. Dabei handelt es sich um ein improvisiertes Spektakel im Stil der 20er-Jahre. In der Ankündigung heißt es: „Stellt euch vor: Es ist Berlin in den wilden 20er Jahren – ein pulsierendes, aufregendes Jahrzehnt voller Glanz und Glamour. Aber unter all dem edlen Schein gibt es auch die dunklen Gestalten, die mit einem Augenzwinkern und einem gezückten Messer durch die Straßen flanieren. Willkommen in der Welt der Gauner, Banditen und zwielichtigen Figuren! In unserer kommenden Show nehmen wir euch mit auf eine Fahrt durch das Berlin der 1920er, wo Kriminalität fast so stylish war wie die Mode – und mindestens genauso charmant! Es wird gestohlen, gelogen, betrogen, und das alles mit einem Lächeln auf den Lippen und einem Plan, der nie aufgeht.“

Geplant ist das Gaunerdinner am 29. und 30. März, ebenso wie am 5. und 6. April. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Zu den Tickets können die Teilnehmer ein 3-Gänge-Menü aussuchen, das direkt beim Ticketkauf mitgebucht wird. Tickets für beide Veranstaltungen gibt es unter www.yesticket.org im Internet.

Außerdem ruft der Verein zu Spenden für die eigene Kinder- und Jugendmusicalgruppe in Ingolstadt auf. Bisher konnten der Verein dank der Förderung von „Kultur macht stark“ ein tolles Projekt auf die Beine stellen – das Musical „Schule der magischen Tiere“. Die Folgeförderung wurde jedoch nicht genehmigt. Aber die Kinder wollen unbedingt weitermachen – und die Mitglieder von G‘Scheiterhaufen wollen ihnen diesen Wunsch erfüllen! Mit der Spende kann das Musicalprojekt weiterentwickelt und aufgeführt werden. Dieses Projekt wird von Künstler an die Schulen e.V. getragen. Interessierte können unter www.betterplace.org spenden. (AZ)