Ingolstadt/Gaimersheim

vor 17 Min.

40-Jähriger nach Messerstecherei vor Arztpraxis verurteilt

Plus Ein suchtkranker Mann hat vor einer Arztpraxis in Gaimersheim auf einen Bekannten eingestochen. Wie das Landgericht Ingolstadt seine Tat bewertet.

Von Andreas Müller

Heilen vor Strafe: So lässt sich die Konzeption des Gesetzgebers beim Umgang mit suchtkranken Straftätern umschreiben. Die Idee dahinter: Ohne Sucht keine Straftaten mehr. Ob allerdings der 40-Jährige, der in Gaimersheim auf einen Bekannten eingestochen hat, noch therapierbar ist, ist fraglich. Das Ingolstädter Landgericht hat ihn am Donnerstag dennoch in eine Entzugsklinik eingewiesen.

Kennengelernt haben sich der Angeklagte, der zuletzt in einer Obdachlosenunterkunft in Ingolstadt gelebt hat, und das 31-jährige Opfer in einer Gaimersheimer Arztpraxis, wo beide jeden Tag Ersatzdrogen bekamen. Ein halbes Jahr ging das so, bis es am 20. Oktober vergangenen Jahres zum Streit kam. Worum es ging, konnte nicht geklärt werden. Der Angeklagte hat angegeben, sein Bekannter habe ihn bestohlen. In Chat-Nachrichten ist hingegen von einem "31er" die Rede: Gemeint ist Paragraf 31 des Betäubungsmittelgesetzes, der demjenigen Strafmilderung verspricht, der andere verpfeift.

