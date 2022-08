Gaskrise: Taugt das Duschen tatsächlich zum Energiesparen?

Klaus-Uwe Moll, Professor an der Technischen Hochschule Ingolstadt, hat berechnet,was kürzeres und kälteres Duschen bewirken kann. Das Ergebnis ist beachtenswert.

Die Energiekrise hält Deutschland in Atem. Die Bundesnetzagentur entwirft Notfallpläne, nach denen bei akuter Knappheit das Gas verteilt und rationiert würde. Staatliche, städtische und kommunale Einrichtungen, aber auch die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, Energie zu sparen. Aber wie kann man das in einem Privathaushalt tun? Viele Experten nennen in diesem Zusammenhang das Thema Duschen. Doch taugt eine kürzere Duschzeit mit weniger warmen Wasser tatsächlich, um entscheidend Energie zu sparen?

Klaus-Uwe Moll, Professor an der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) und Dekan der Fakultät Maschinenbau, hat sich des Themas angenommen und durchgerechnet, wie viel Einsparpotenzial eine Dusche mit weniger Wasser und geringfügig niedriger Temperatur bringt. Die Zahlen sind eindeutig.

Was Duschen mit Maschinenbau zu tun hat, soll den Studierenden an der Technischen Hochschule Ingolstadt praxisnah vermittelt werden

Als Professor an der Fakultät Maschinenbau beschäftigt sich Klaus-Uwe Moll mit vielen Themen rund um die Energie: „Auf den ersten Blick scheint das Thema Duschen nichts mit dem Maschinenbau zu tun zu haben“, sagt Klaus-Uwe Moll, „aber ohne die Erkenntnisse der Thermodynamik, der Strömungsmechanik oder der Regelungstechnik ließe sich das Einsparpotential nicht berechnen“. Er möchte seinen Studierenden praxisnah vermitteln, dass sie mit ihrem Wissen auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und positive Veränderungen hervorrufen können.

Um ein Kilo Wasser um 30 Grad zu erwärmen, ist so viel Energie nötig, wie zum Heben eines Gewichts von 17 Tonnen um einen Meter nach oben

Als Beispiel nennt er die viel zitierte Forderungen kälter und kürzer zu duschen, um möglichst viel Energie einsparen zu können. „Wenn jeder seinen Wasserbedarf beim Duschen um ein Drittel reduziert, ob durch eine technische Maßnahme in Form eines Duschsparkopfes oder schlicht durch Abdrehen des Wassers beim Einseifen, und statt mit 37 Grad nur noch mit 31 Grad – also nicht etwa kalt – duschen würde, so könnte bereits der Energieeinsatz des Duschbades auf die Hälfte reduziert werden ohne nennenswerte Komforteinschränkungen.“, sagt der THI-Professor. Unter der Annahme von 40 Millionen Duschbädern täglich in Deutschland betrügen die Einsparungen 33.600 Gigawattstunden. Wirkungsgradverluste und ähnliches sind hier noch nicht miteinberechnet. „Würde man das tun, wäre das Einsparpotential noch größer“, erklärt Moll. „Vielen ist nicht bewusst, welche Energiemenge zum Erwärmen von Wasser notwendig ist. Der Vergleich mit mechanischer Energie kann helfen: Um ein Kilogramm Wasser um 30 Grad zu erwärmen, ist so viel Energie nötig, wie zum Heben eines Gewichts von 17 Tonnen, also etwa neun Mittelklasse-Pkw, um einen Meter nach oben.“

Durch seine Berechnung, die er in einem Video detailliert vorstellt (https://www.youtube.com/watch?v=i6cGyFaCUvo) wird klar, wie gewaltig sich Multiplikatoren auswirken - auch wenn dem einzelnen Duschbad als alltäglicher Vorgang zunächst wenig Bedeutung beigemessen wird. „Es ist die Aufgabe von uns und künftigen Ingenieuren, solche Potenziale zu erkennen und so zu nutzen, dass einerseits Einsparungen realisiert werden und andererseits keine Komforteinschränkungen spürbar sind. Damit können maschinenbauliche Ingenieure ein großes Stück gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen“, resümiert Klaus-Uwe Moll. (AZ)