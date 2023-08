Ingolstadt

Geiselnahme im Alten Rathaus von Ingolstadt jährt sich zum zehnten Mal

Schaulustige verfolgen am 19. August 2013 in der Innenstadt von Ingolstadt den Großeinsatz am Rathaus.

Plus 2013 nimmt ein 24-Jähriger in Ingolstadt vier Menschen als Geiseln, darunter Sepp Mißlbeck. Der blickt auf das zurück, was damals passiert ist.

Von Dorothee Pfaffel

Es ist 8.26 Uhr am 19. August 2013, als das Telefon im Vorzimmer des Dritten Bürgermeisters von Ingolstadt, Sepp Mißlbeck, klingelt. Seine Vorzimmerdame meldet sich wie immer. Vom anderen Ende der Leitung ist jedoch nur ein Atmen zu hören. Vier Minuten später steht ein Mann im Büro, den die Vorzimmerdame nur zu gut kennt. Dabei hat er ein Jagdmesser mit einer 11,5 Zentimeter langen Klinge. In der Hand hält er eine Pistole. Schon früher einmal hatte er zu ihr gesagt, dass er es im Alten Rathaus „krachen lassen“ wolle. Als es später an diesem Tag dann tatsächlich kracht, ist es der 24-Jährige, der zu Boden sinkt. Um 17.43 Uhr greift das Sondereinsatzkommando (SEK) zu und beendet die Geiselnahme von Ingolstadt. Heute ist dieses dramatische Ereignis, das Mißlbecks Sekretärin beim späteren Gerichtsprozess wie beschrieben schildert, genau zehn Jahre her.

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei beendete 2013 die fast neunstündige Geiselnahme im Ingolstädter Rathaus. Foto: Marc Müller (dpa)

Ungefähr ein Jahr nach der Geiselnahme wird dem Mann der Prozess am Landgericht Ingolstadt gemacht. Er humpelt, als er den Gerichtssaal betritt, seine rechte Hand wird er wohl nie wieder richtig benutzen können, weil eine Kugel ihn dort traf. Doch ansonsten sind die Schussverletzungen, die ihm die SEK-Beamten zugefügt haben, verheilt. Die Vorzimmerdame kann ihre Zeugenaussage nur stockend vortragen – sie wirkt immer noch mitgenommen, als sie ihren Geiselnehmer im Gerichtssaal wiedersieht. Sie spricht mit leiser, aber fester Stimme, erzählt, wie sie ihn, den Arbeitssuchenden, vor Jahren kennenlernte. Wie daraus eine Freundschaft wurde, warum diese Freundschaft zerbrach, wie alles eskalierte. Der Angeklagte war schon vor der Geiselnahme zu einer Bewährungsstrafe von 20 Monaten wegen Stalkings verurteilt worden – er hatte der Vorzimmerdame nachgestellt.

