Georgisches Kammerorchester: Dirigentin Anu Tali ist zu Gast

Beim fünften Abo-Konzert des Georgischen Kammerorchesters ist die estnische Dirigentin Anu Tali zu Gast in Ingolstadt. Außerdem treten Reinhold Friedrich und Eriko Takezawa auf.

Schon bald nach dem Jahreswechsel präsentiert das Georgische Kammerorchester Ingolstadt am Donnerstag, 12. Januar 2023, um 20 Uhr sein fünftes Abonnementkonzert: Die Leitung hat die estnische Dirigentin Anu Tali, dazu tritt das in Ingolstadt bekannte Duo Reinhold Friedrich (Trompete) und Eriko Takezawa (Klavier) auf. Zu hören sind Werke von Arvo Pärt und Benjamin Yusupov sowie von Leopold Mozart und Joseph Haydn. Die Generalprobe am Konzerttag um 10 Uhr ist öffentlich, vor dem Konzert gibt es um 19.30 eine Einführung mit Marco Frei.

Das Duo Reinhold Friedrich (Trompete) und Eriko Takezawa (Klavier) tritt am 12. Januar in Ingolstadt auf. Foto: Rosa Frank

Das neue Jahr wird mit Glockenklang eingeläutet: "Fratres" von Arvo Pärt bildet einen Höhepunkt des "Tintinnabuli (Glocken)-Stils". "Listen to our Cry" von Benjamin Yusupov ist ein Doppelkonzert für Trompete, Klavier und Streicher, das Reinhold Friedrich und Eriko Takezawa bereits 2021 in einer viel gelobten Einspielung mit dem GKO beim Label Ars vorgelegt haben. Den Werken der Gegenwart stehen zwei Kompositionen der Wiener Klassik gegenüber: Leopold Mozarts 1762 komponiertes D-Dur-Trompetenkonzert wird gefolgt von Joseph Haydns prachtvoller 104. und letzten Sinfonie in derselben Tonart, einem Werk aus glücklichen späten Jahren in London.

Anu Tali gehört zu den vielseitigsten Dirigentinnen der Gegenwart

Anu Tali, von der Herald Tribune als "charismatisch, brillant, energisch" beschrieben, ist eine der vielseitigsten Dirigentinnen der internationalen Szene. Zu den Höhepunkten ihrer Saison 2022/23 zählen eine Neuproduktion von Rossinis "Il Barbiere di Siviglia" an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin, Auftritte mit dem Philharmonia Orchestra, dem Royal Philharmonic Orchestra und vielen anderen internationalen Klangkörpern.

Für den Trompeter Reinhold Friedrich gehören Neue und Alte Musik zusammen und bilden keinen Gegensatz. Auch im Duo von Reinhold Friedrich und Eriko Takezawa steht Neue Musik von aktuellen Komponistinnen und Komponisten neben Klassikern des Repertoires; Meisterwerke für Trompete und Klavier aller Epochen werden farbig und intelligent zusammengestellt.

Im Jahr 2020 feierte das Georgische Kammerorchester Ingolstadt sein 30-jähriges Bestehen

2020 konnte das Georgische Kammerorchester sein 30-jähriges Jubiläum feiern. Mit seinen Konzertreihen in der Region, internationalen Gastspielen, seinen Kinder- und Jugendprojekten sowie viel beachteten CD-Produktionen macht das GKO beständig auf sich aufmerksam.