Gericht: Haben diese Männer mehrere Kilo Kokain vertickt?

Vier Männer sollen in Ingolstadt und Gaimersheim Marihuana und Kokain verkauft haben. Nun sitzen sie auf der Anklagebank des Landgerichts. Was ihnen droht.

Vier Männer müssen sich seit Dienstag vor dem Ingolstädter Landgericht verantworten, weil sie in Ingolstadt und Gaimersheim mit Drogen gehandelt haben sollen. Und zwar in „nicht geringer Menge“, wie es im Fachjargon heißt. Laut Anklageschrift sollen es fünf Kilogramm Marihuana und ungefähr sieben Kilogramm Kokain gewesen sein.

Bereits im März 2020 sollen sich die Männer zu einer Bande zusammengeschlossen haben, mit dem Ziel, sich durch den gewerblichen Handel mit Betäubungsmitteln, insbesondere mit Kokain, eine dauerhafte Einnahmequelle zu verschaffen. Die beiden Jüngeren, ein 28- und ein 34-Jähriger, sollen die Ware an die Endabnehmer verkauft haben und dann einen gewissen Teil ihrer Einnahmen an die beiden Älteren, einen 40- und einen 41-Jährigen, abgeführt haben, die sich um die Verteilung der Ware gekümmert haben sollen. In zehn Fällen soll die Bande so vorgegangen sein. Tatorte sollen die Richard-Wagner-Straße in Ingolstadt und die Dieselstraße in Gaimersheim gewesen sein. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Landgericht Ingolstadt: Die Angeklagten sitzen schon lange in Haft

Die vier Angeklagten, die am 11. Juli 2021 vorläufig festgenommen wurden und seitdem in Untersuchungshaft sitzen, schweigen allerdings bislang zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft.

Der Vorsitzende Richter Konrad Kliegl wies die Angeklagten und ihre Verteidiger darauf hin, dass im Rahmen von Observationen und Telefonüberwachungen zahlreiche Spuren gesammelt worden seien, die die Zusammenarbeit der Männer – also das bandenmäßige Handeltreiben in mehreren Fällen – belegen würden. Kliegl machte den Angeklagten deutlich, dass sich ein Geständnis positiv für den oder die Angeklagten auswirken würde. „Wer die Initiative ergreift, hat einen Vorteil“, sagte er.

Einer der Verteidiger, Klaus Wittmann, merkte an, dass zunächst immer noch die Unschuldsvermutung gelte. Er wolle nicht, dass seinem Mandanten von vornherein etwas unterstellt würde. Kliegl betonte seine Unvoreingenommenheit in der Sache, entgegnete jedoch, dass dringender Tatverdacht gegen die vier Angeklagten bestehe.

Gestehen die Angeklagten das Dealen mit Kokain, würde sich die Strafe verringern

Daraufhin zogen sich Richter und Verteidiger zu einem Rechtsgespräch zurück. Die Staatsanwältin erklärte, dass sie ohne Geständnis für die beiden älteren Angeklagten eine Strafe von 13 Jahren fordern werde, für die beiden jüngeren elf Jahre. Bei einem Geständnis würde sich die Haftstrafe auf eine einstellige Zahl an Jahren reduzieren. Die Verteidiger fanden diese Strafe jedoch viel zu hart. Der Richter unterbreitete schließlich einen Verständigungsvorschlag: Die Anklage könnte auf vier Fälle – und somit knapp 3,3 Kilogramm Kokain – beschränkt werden. Räumen die Angeklagten diese vier Fälle ein, steht nur noch eine Freiheitsstrafe von sechs bis sieben Jahren im Raum. Bis zum 27. September haben Staatsanwältin und Verteidiger Zeit, über den Vorschlag der Kammer nachzudenken. Dann wird die Verhandlung fortgesetzt. Insgesamt sind noch sechs Termine geplant.

Wie beim Auftakt des Prozesses zur Sprache kam, gab es im Zusammenhang mit den Vorfällen schon zwei Verfahren mit anderen Angeklagten am Landgericht. Zwei Männer wurden rechtskräftig zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt wegen Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Sie hätten ihren eigenen Tatbeitrag eingeräumt, die Lieferung des Kokains, sich ansonsten aber nicht geäußert, berichtete Kliegl. Ein weiterer Mann wurde vor einer Woche schuldig gesprochen wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Fünfeinhalb Jahre Haft lautete das Urteil – hier hat die Verteidigung Revision eingelegt.