Feuer auf der Terrasse eines Einfamilienhauses in Gerolfing

Zu einem Großeinsatz rückten die Rettungskräfte am Mittwochmittag nach Gerolfing aus. Dort brannte es auf der Terrasse eines Einfamilienhauses.

Zu einem Feuer an einem Einfamilienhaus in Gerolfing ist es am Mittwoch gegen 11.30 Uhr gekommen. Nach Angaben der Polizei ist der Brand auf der Terrasse des Hauses entstanden. Dadurch ist die Fassade des Gebäudes beträchtlich beschädigt worden.

Ursache für den Brand in Gerolfing ist noch nicht bekannt

Die Feuerwehr hatte das Feuer bald im Griff und ist aktuell noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Nach Auskunft eines Polizeisprechers ist die Brandursache bislang noch nicht bekannt. Der Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Die anwesenden Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, verletzt wurde niemand.