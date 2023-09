Tierischer Einsatz: Polizei rettet Katzenbaby und sucht den Besitzer

Ein wimmerndes Katzenbaby hat am Montagabend für einen Polizeieinsatz in Gerolfing gesorgt. Das einsame Kätzchen durfte eine Nacht auf der Polizeistation verbringen.

Zu einem "weinenden" Katzenbaby ist die Polizei in Ingolstadt am Montagabend gegen 22.45 Uhr gerufen worden. Die Beamten fanden das Kätzchen dann auch ganz allein am Straßenrand an der Eichenwaldstraße auf Höhe der Kirche St. Ruperti. Offenbar saß es da nach Auskunft des Anrufers auch schon rund eine Stunde.

Das Katzenbaby verbrachte eine Nacht bei der Polizei in Ingolstadt

Da weder die Katzenmutter noch der Besitzer zu sehen waren, kam es mit auf die Polizeidienststelle, wo es auch die Nacht verbringen durfte. Allerdings in einem Büro und nicht in der Polizeizelle, denn die Eisenstäbe hätten wohl eine Flucht der winzigen Katze nicht verhindern können. Inzwischen ist das Katzenbaby zu Hause bei einer Polizistin untergebracht. In deren Familie gibt es eine angehende Tierärztin, die sich nun um das Tier kümmert. Allerdings sucht die Polizei noch immer nach dem Besitzer oder einer Pflegestelle. (AZ)