Getötete Doppelgängerin: Suchaktion mit Tauchern ohne Erfolg

Die Polizei hat am Dienstag in Ingolstadt mit Tauchern nach der Tatwaffe im Fall der getöteten Doppelgängerin gesucht. Nun steht das Ergebnis der Suchaktion fest.

Von 9 bis 18 Uhr dauerte die Suche am Dienstag. Dann gaben die Taucher der Bayerischen Bereitschaftspolizei auf. Die Polizei war im Fall der getöteten Doppelgängerin einem Hinweis aus der Bevölkerung gefolgt und hatte ein Boot mit Tauchern den Bereich unterhalb der Autobahnbrücke und von da aus noch ein Stück stromabwärts gründlich absuchen lassen. Allerdings ohne Erfolg. Weder die Tatwaffe, vermutlich ein Messer oder ein messerähnlicher Gegenstand, noch persönliche Gegenstände von an der Tat beteiligten Personen wurden entdeckt.

"Es wurde nichts tatrelevantes gefunden", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Nachfrage. Und auch sonst gebe es in dem Fall keine neuen Entwicklungen. Es werde weiterhin in alle Richtungen ermittelt. Das Donauufer entlang der Peisserstraße in Ingolstadt war schon einmal abgesucht worden, ebenfalls erfolglos. In einem Mercedes in dieser Straße war die Leiche gefunden worden.

Ingolstadt: Tatverdächtige sieht getöteter Frau zum Verwechseln ähnlich

Um was geht es in dem Fall? Am Abend des 16. August gegen 23.15 Uhr entdecken Eltern eine junge Frau leblos im Auto ihrer Tochter in der Peisserstraße Ingolstadt. Zunächst halten sie die Getötete für die eigene Tochter und rufen die Polizei. Im Zuge der Ermittlungen kommt allerdings schon am nächsten Tag heraus, dass das Opfer aus Heilbronn stammt und algerische Wurzeln hat und der 23-jährigen Deutsch-Irakerin lediglich zum Verwechseln ähnlich sieht. Das vermeintliche Opfer ist plötzlich dringend tatverdächtig und die Polizei nimmt die ursprünglich für Totgehaltene fest. Außerdem verhaftet eine Spezialeinheit in Ingolstadt noch einen weiteren Tatverdächtigen, einen 23-jährigen Kosovaren.

Das Tatmotiv ist nach wie vor unklar und auch sonst sind viele Fragen offen: Warum musste die 23-Jährige aus Heilbronn sterben? In welcher Beziehung stehen die Personen zueinander? Und warum suchten die Eltern der Verdächtigen, die in München wohnen, ihre Tochter ausgerechnet in der Peisserstraße? Ein Motiv, das auch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt für denkbar hält, ist, dass die 23-jährige Verdächtige durch das Töten der Doppelgängerin ihren eigenen Tod vortäuschen wollte, um zu verschwinden. Spekulationen zufolge, weil sie entweder einer nach jesidischem Recht geschlossenen Ehe entrinnen, vor ihrer Familie fliehen oder vor einem kriminellen Clan untertauchen wollte. Eine weitere Theorie lautet: Beide Frauen waren in denselben Mann verliebt und die eine ließ die andere aus dem Weg räumen.





