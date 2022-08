Getötete Frau in Ingolstadt: 23-Jährige stammt aus Heilbronn

Jetzt steht fest, wer die Frau ist, die am vergangenen Dienstag tot in einem Auto in Ingolstadt gefunden wurde:.Es handelt sich um eine 23-Jährige aus Heilbronn.

Bei der Kripo in Ingolstadt wurde eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet, die rund um den Tod einer jungen Frau ermittelt, die am Dienstag tot in einem Auto in der Peisserstraße gefunden worden ist. Inzwischen liegt den Ermittlerinnen und Ermittlern das Ergebnis einer DNA-Untersuchung vor. Es hat sich bestätigt, dass es sich bei dem Opfer um eine 23-jährige Algerierin aus dem Landkreis Heilbronn handelt.

Die Polizei Ingolstadt sucht nach Zeugen aus dem Bereich Eppingen

In Zusammenarbeit mit der Kripo in Heilbronn werden derzeit umfangreiche Umfeldermittlungen zum Opfer und den beiden Tatverdächtigen, die sich in Haft befinden, geführt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei auch nach Zeugen. Personen, die am Dienstag, 16. August, im Bereich Eppingen verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise auf ein dunkles Auto mit Ingolstädter Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 bei der Kripo Ingolstadt zu melden. Hinweise werden auch von jeder örtlich zuständigen Polizeidienststelle entgegengenommen. (AZ)





