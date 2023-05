Gewalt gegen Polizeibeamte wird in Ingolstadt seltener

Während im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord die Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zunehmen, entwickelt sich Ingolstadt positiv.

Immer wieder gibt es Fälle von Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten. Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, zu dem Ingolstadt und Umgebung zählen, wurden nach eigenen Angaben im Jahr 2022 insgesamt 736 Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte gemeldet. Das sind 80 Fälle beziehungsweise 12,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Langfristig betrachtet ergab sich damit der zweithöchste Wert der vergangenen zehn Jahre. Mit einer Häufigkeitszahl (Straftaten je 100.000 Einwohner) von 46 weist das Polizeipräsidium Oberbayern Nord allerdings im direkten Vergleich mit den anderen Bayerischen Polizeipräsidien den zweitniedrigsten Wert innerhalb Bayerns aus. Einen regionalen Deliktschwerpunkt bilden die Großstädte und damit Ingolstadt für den Norden Oberbayerns.

Hier gibt es eine gute Nachricht, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in einer Mitteilung bekannt gibt: In der Häufigkeitszahl von 100 zeigt sich dort eine rückläufige Deliktsbelastung (-10). Verglichen mit den anderen bayerischen Städten über 100.000 Einwohner liegt Ingolstadt damit aber immer noch an dritter Stelle, wenn es um Gewalt gegen Polizeibeamte geht.

Konkret wurden im Jahr 2022 in Ingolstadt 138 dieser Delikte gemeldet. Dies stellt einen Rückgang um acht Prozent gegenüber dem Vorjahr dar. 383 Beamtinnen und Beamte wurden angegriffen (-36), dabei wurden 55 Einsatzkräfte verletzt, keiner von ihnen schwer. 117 Tatverdächtige wurden ermittelt, zwei mehr als im Vorjahr. Mit 44,4 Prozent erreicht der Wert der nicht deutschen Tatverdächtigen den höchsten Wert seit Erstellung der Statistik.

Gewalt gegen Polizeibeamte nimmt im Präsidium Oberbayern Nord zu

Blickt man noch einmal auf das ganze Präsidium, wurden Im Jahr 2022 1941 Beamtinnen und Beamte im Dienst Opfer von Gewalt. Das entspricht einer Zunahme von 251 (+14,9 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr. Dabei wurden 265 Beamtinnen und Beamte verletzt. Auch dies entspricht einer Steigerung von 6,4 Prozent zum Vorjahr. Zwei Beamte erlitten durch körperliche Angriffe schwere Verletzungen. Die Fälle des tätlichen Angriffs und Fälle der einfachen Körperverletzung stiegen im Vergleich zum Jahr 2021 um 58 Taten auf 260 an (+28,7 Prozent). Gefährliche Körperverletzungen hingegen gingen auf insgesamt 14 Taten zurück. Dies entspricht einem Minus von 54,8 Prozent. Der schwerste Vorfall im Präsidium war der Wurf eines Molotowcocktails gegen Beamte der Polizeiinspektion Starnberg und der Kripo Fürstenfeldbruck im Mai. Die Polizisten blieben unverletzt, gegen den Täter wurde ein Verfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet.

Insgesamt wurden 625 Tatverdächtige ermittelt. 83 Prozent davon waren Männer, 17 Prozent Frauen. 62,1 Prozent der Tatverdächtigen standen bei der Tat unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen (im Vorjahr 60,6 Prozent). Der Anteil Nichtdeutscher an den Tatverdächtigen erreichte mit 29,8 Prozent den niedrigsten Wert seit 2015. Zugenommen hat jedoch der Anteil der Zuwandernden unter den Tatverdächtigen: Deren Anteil stieg auf 12,2 Prozent (im Vorjahr 10,6 Prozent).

Oft finden Delikte gegen die Polizei in Gaststätten und Diskotheken statt

Grundsätzlich stellen Beleidigungen eine häufige Form der Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte dar. Mehr als ein Drittel (35,3 Prozent) aller registrierten Delikte sind im Norden Oberbayerns diesem Bereich zuzuordnen. Mit 260 Fällen war eine gleichbleibende Tendenz zum Vorjahr (258) erkennbar. 16 Angehörige des Präsidiums waren nach Delikten dienstunfähig. Diese Beamtinnen und Beamten fehlten ihren Dienststellen insgesamt 134 Tage. Im Jahr 2021 waren noch 13 Beamtinnen und Beamte dienstunfähig gemeldet worden, die Zahl der Dienstausfalltage lag mit 53 deutlich niedriger.

Die Auswertung der Tatörtlichkeiten zeigt eine signifikante Zunahme bei Veranstaltungen sowie in Gaststätten und Diskotheken, heißt es in der Mitteilung. Diese Bereiche hatten in den Vorjahren aufgrund der Corona-Pandemie kaum eine Rolle gespielt. Auch der Anstieg von Taten auf Straßen, Wegen und Plätzen dürfte mit dem Wegfall von Beschränkungen im Zusammenhang stehen, gibt die Polizei an.

Zu Gewaltdelikten gegen Polizeibeamtinnen und -beamte sagt Polizeipräsident Günther Gietl: „Gewalt gegen Einsatzkräfte ist nicht hinnehmbar! Es darf nicht zur Normalität werden, dass sich Polizistinnen und Polizisten permanent der Gefahr aussetzen, bei der Ausübung ihres Berufes beleidigt oder gar verletzt zu werden. Wir werden diese Delikte daher weiterhin mit aller Konsequenz zur Anzeige bringen.“ (AZ)