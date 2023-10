Gießereigelände in Ingolstadt: Neben dem alten entsteht ein neues Dalwigk

Historie und Moderne vereinen sich im "Quartier G" auf dem ehemaligen Gießereigelände in Ingolstadt. Nun wurde das Gesamtensemble offiziell eingeweiht.

Das "G" steht für Gießerei. Und "Quartier G" für das ehemalige Gießereigelände in Ingolstadt. Dort gibt es nicht mehr nur ein Kavalier Dalwigk. Neben dem historischen Festungsbau, in dem das digitale Gründerzentrum Brigk seine Heimat gefunden hat, präsentiert sich nun auch ein neues Kavalier Dalwigk. Am Mittwoch wurde, vier Jahre nach dem Start der Sanierung des historischen Bauwerks und drei Jahre nach Grundsteinlegung für den Neubau, das Gesamtensemble eingeweiht. Mit sieben Stockwerken ragt das neue noch höher in den Ingolstädter Himmel als das historische Dalwigk. Im "Quartier G" wird fleißig weitergebaut.

Beim Rundgang mit Oberbürgermeister Christian Scharpf (Mitte) erhielten die Einweihungsgäste einen Blick ins Gebäude. Foto: Manfred Dittenhofer

Die Technische Hochschule hat bereits im März - mit Beginn des Sommersemesters - die ersten Hörsäle im neuen Dalwigk in Betrieb genommen. Im Mai folgte dann der Bezug der Büroräume. Die THI nutzt auf insgesamt 2800 Quadratmetern 14 Hörsäle, 52 Büroräume und zwölf Besprechungsräume. 120 Forscherinnen und Forscher finden dort Platz. Damit hat auch das Zentrum für Künstliche Intelligenz eine Heimat gefunden. In Ingolstadt befindet sich - neben Würzbürg, Erlangen und München - einer der vier KI-Knoten Bayerns. Wie THI-Präsident Schober berichtete, ist der Knoten in Ingolstadt am weitesten ausgebaut. In Kürze bekommen die Studierenden Nachbarn ins Haus. Das Erdgeschoss sowie das erste und zweite Obergeschoss im Turm wird das Brigk beziehen und die dritte Etage wird an die Firma E:fs vermietet. Die Büroflächen in den Obergeschossen vier und fünf werden von der IFG sowie dem Wirtschaftsreferat belegt.

Neben dem historischen Kavalier ist das neue Kavalier Dalwigk ein weiteres prägnantes Gebäude in Ingolstadt. Foto: Manfred Dittenhofer

Quartier G: Ganz oben im Turm entsteht eine neue Gastronomie in Ingolstadt

Ganz oben im Turm, im sechsten und siebten Obergeschoss in etwa 23 Metern Höhe, entsteht eine öffentlich zugängliche Gastronomie, von der man einen Blick über Ingolstadt und die Donau genießen kann. Damit sei das Gelände für alle Bürgerinnen und Bürger offen, wie Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf in seiner Eröffnungsrede betonte. Das Stadtoberhaupt blickte auf die Geschichte des Gießereigeländes zurück. "Im Jahr 1834 wurde der Grundstein für das Kavalier Dalwigk gelegt. Ingolstadt hatte zu diesem Zeitpunkt gerade einmal rund 7800 Einwohner." König Maximilian II. habe das Kavalier 1847 eingeweiht. Der historische Bau stehe wie kaum ein anderes Gebäude in Ingolstadt exemplarisch und sinnbildlich für alle bedeutenden Transformationen der Stadt: die Festungs- und Militärgeschichte, die Hochphase der Industrialisierung und jetzt der Aufbruch ins digitale Zeitalter.

Aus dem sechsten Stock, in dem eine öffentlich zugängliche Gastronomie eingerichtet wird, blickt man über Ingolstadt und die Donau. Foto: Manfred Dittenhofer

Das Gesamtprojekt umfasst eine Nutzfläche von 11.700 Quadratmetern. Investiert wurden dafür rund 50 Millionen Euro. Die Gesamtfinanzierung bestand aus einem Zuschuss der Stadt Ingolstadt in Höhe von 15 Millionen Euro, Fördermitteln von rund sechs Millionen Euro und einem über die zukünftigen Mieteinnahmen zu refinanzierenden Fremdkapitalanteil in Höhe von rund 29 Millionen Euro.

Wie bei seinem historischen Vorbild ist das Dach begehbar und kann für Veranstaltungen genutzt werden. Foto: Manfred Dittenhofer

In der Nachbarschaft des Neubaus wird noch kräftig gebaut. So entsteht der Digitalbau der THI. Und auch das Museum für Konkrete Kunst und Design mache nach einigen finanziellen Rückschlägen gute Fortschritte, sagte Scharpf, der eine langjährige Brache mitten in der Stadt in einer zukunftsweisenden Nutzung sieht. "Dieser Ort ist eine Verbindung von Vergangenheit und Zukunft. Ein Ort - alt und historisch und doch so neu und modern."

