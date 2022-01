Ingolstadt

vor 3 Min.

GKO: Hervorragendes Konzert mit einem herausragenden Pianisten

Plus Das Georgische Kammerorchester holt sich für seinen jüngsten Auftritt einen besonderen Gast. Pianist Alexander Korsantia versetzt den Ingolstädter Theaterfestsaal in einen emotionalen Schwebezustand.

Von Johannes Seifert

Sie kennen sich bestens und auch in Ingolstadt ist Alexander „Sascha“ Korsantia kein Unbekannter. So hat er in frühen Jahren bereits mit Liana Isakadze zusammengearbeitet sowie 2011 mit dem Georgischen Kammerorchester (GKO) und Ariel Zuckermann beim Label „OehmsClassics“ die vielgelobte CD „Georgian Miniatures“ mit Musik aus Georgien vorgelegt. Jetzt gastierte der in Georgien geborene Pianist mit dem Klavierkonzert Nr. 1 op. 35 von Dmitri Schostakowitsch im Theaterfestsaal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .