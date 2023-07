GKO Ingolstadt trifft Opernstar: Eine Flut von Emotionen und Gefühlen

Opernstar Simone Kermes und das GKO Ingolstadt beeindrucken im Turm Baur mit einer gelungen angelegten Synthese von Barock- und Rockmusik.

Mit einem musikalischen Feuerwerk leitete das Georgische Kammerorchester Ingolstadt, im wundervollen Zusammenwirken mit der bekannten Opernsängerin Simone Kermes, die Sommerpause ein. Zwar musste das Konzert wetterbedingt in den Theaterfestsaal verlegt werden, dennoch war die Stimmung, gerade auch durch die ausgewählten Werke, überaus gut.

Was haben Barock- und Rockmusik gemeinsam? Auf den ersten Blick eher wenig: Doch viele Einflüsse stammen eben aus der historisch überlieferten Musik. Im Konzert, unter der profunden Leitung von Ariel Zuckermann, konnten beide Genres somit in faszinierender Weise miteinander verschmelzen. So spürte man im Werkverlauf, etwa bei Monteverdi, Porpora, Vivaldi, Sting oder auch Lady Gaga gleichermaßen kraftvolle Energie, prächtige Klänge, pulsierende Rhythmen, Virtuosität und auch klug angelegte Improvisation.

Simone Kermes ist eine erfahrene Interpretin, die mit einer Flut von Emotionen und Gefühlen das spürbar beeindruckte Ingolstädter Publikum zum Mitfühlen bringen konnte. Dabei glänzte das GKO immer wieder durch rasante Tempi, brillante Linienführung in den Harmonieinstrumenten und glanzvoll untermalte Rhythmen.

Simone Kermes tritt mit dem Georgischen Kammerorchester in Ingolstadt auf

Für ihre einzigartige Bühnenpräsenz und enorme Virtuosität ist Kermes weltweit geschätzt. In ihren Konzertprogrammen setzt sie keine Grenzen, sondern ist in allen Musikstilen zu Hause. Ihre Alben beim Label Sony stürmen sogar die Pop-Charts. Die Sopranistin gastiert weltweit an den bedeutenden Opern- und Konzerthäusern, sie ist Mendelssohn- und Bachpreisträgerin und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem Echo Klassik als „Sängerin des Jahres“ sowie einem Echo für die Operneinspielung des Jahres und dem bedeutenden russischen Opernpreis „Die goldene Maske“ für Mozarts „Cosi fan tutte“.

Rockmusik in das Zeitalter des Barocks zu transferieren, oder umgekehrt, dieses Programmkonzept ist sicherlich außergewöhnlich, noch dazu beim GKO. Im Zusammenwirken mit Simone Kermes war es gelungen und wurde letztlich zum eindrucksvollen Konzerterlebnis.

