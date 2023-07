Gleich drei Auffahrunfälle auf der A 9: Mehrere Verletzte

Auf der Autobahn A 9 haben sich drei Auffahrunfälle ereignet. Es waren etliche Autos beteiligt. Mehrere Menschen mussten ins Krankenhaus.

Insgesamt drei Auffahrunfällen beschäftigten die Ingolstädter Polizei am Mittwoch. Gegen 11 Uhr herrschte hohes Verkehrsaufkommen auf der A 9 in Richtung München. Dadurch kam es auf Höhe Manching zu einem Stau. Dies erkannte ein 84-jähriger Nürnberger zu spät und fuhr auf das Stauende auf. Durch diesen Zusammenstoß wurden vier Fahrzeuge ineinander geschoben. Ein weiteres Auto, das von einem 49-jährigen Berliner gefahren wurde, fuhr dem Nürnberger hinten auf. Im gesamten Unfallverlauf wurden die beiden Insassen des Unfallverursachers und eine 55-jährige Frau aus Wettin-Löbejün leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wie die Polizei berichtet, ist ein Sachschaden von 35.000 Euro entstanden. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt war zur Unterstützung an der Unfallstelle vor Ort. Der linke und mittlere Fahrstreifen war für eine Stunde gesperrt.

A 9: Auch ein Auffahrunfall bei Langenbruck war dabei

Gegen 12.30 Uhr fuhr dann ein 41-jähriger Frankfurter mit seinem Auto auf der A 9 in Richtung Nürnberg. Kurz vor der Anschlussstelle Langenbruck staute sich der Verkehr und der Autofahrer erkannte dies zu spät. Dadurch fuhr er auf das Auto eines 52-jährigen Mannes aus Königs Wusterhausen auf. Dessen Auto war mit drei Personen besetzt. Durch den Zusammenprall beider Fahrzeuge wurden alle beteiligten Insassen mittelschwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Feuerwehren aus Wolnzach und Eschelbach waren zur Unterstützung an der Unfallstelle vor Ort. Der linke und mittlere Fahrstreifen war für circa eine Stunde gesperrt.

Auf der A 9 bei Manching reagierte ein 64-jähriger Autofahrer zu spät

Gegen 12.50 Uhr staute sich der Verkehr auf der A 9 kurz vor der Anschlussstelle Manching. Ein 64-jähriger Münchner bemerkte dies zu spät und fuhr einem 42-jährigen Fürther hinten auf, dessen Auto er dadurch auf zwei weitere Autos schob. An der Unfallstelle klagte keiner der Unfallbeteiligten über Verletzungen, wie die Polizei mitteilt. Allerdings entstand ein Sachschaden von 23.000 Euro. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt war zur Unterstützung an der Unfallstelle. (AZ)