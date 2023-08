Gleich drei Unfälle auf der A 9 bei regennasser Fahrbahn

Auf der A 9 bei Ingolstadt waren mehrere Autos mit unangepasster Geschwindigkeit bei Starkregen unterwegs. Das wurde den Fahrern zum Verhängnis.

Auf der Autobahn A 9 sind am Donnerstag gleich passiert. Der erste Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr. Ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Freising fuhr mit seinem Kleintransporter auf dem mittleren Fahrstreifen der A 9 in Richtung München. Offensichtlich zu schnell unterwegs bei andauernden Starkregen und nasser Fahrbahn verlor er etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Langenbruck die Kontrolle über seinen Kleintransporter und kam so auf den rechten Fahrstreifen. Er erfasste dabei einen anderen dort fahrenden Kleintransporter mit Anhänger eines 18-Jährigen aus Berlin. Nachdem der 21-Jährige mit der rechten Front gegen die linke Front des Fahrzeugs des 18-Jährigen stieß, schleuderte er weiter und kam so entgegen der Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro, heißt es im Polizeibericht. Der Transporter des 18-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unfall auf der A 9: Über 20.000 Euro Schaden

Eine knappe Stunde später ereignete sich etwa auf gleicher Höhe jedoch in Fahrtrichtung Nürnberg ein weiterer Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt fuhr mit seinem Auto auf der A 9 in Richtung Nürnberg. Er verlor aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn kurz vor der Anschlussstelle Langenbruck die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen, so dass er gegen das Auto eines 32-Jährigen aus Ingolstadt fuhr. Danach kam es noch zu einem Stoß gegen das Auto eines 29-Jährigen aus Österreich. Die Autos des 49-Jährigen und des 29-Jährigen fuhren dann noch gegen die rechte Leitplanke. Es entstand ebenfalls ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, teil die Polizei mit. Der rechte Fahrstreifen musste für etwa 1,5 Stunden gesperrt werden. Es kam zu einem Rückstau von etwa einem Kilometer. Bei der Absicherung der Unfallstelle unterstützten die Freiwilligen Feuerwehren aus Eschelbach und Wolnzach.

Dritter Unfall auf der A 9: 70.000 Euro Schaden

Eine weitere Stunde später, kurz vor 21 Uhr, kam es dann auf der A 9 in Richtung München kurz vor der Anschlussstelle Lenting wiederum zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Hier fuhr ein 41-Jähriger aus dem Landkreis Ansbach mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen auf der nassen Fahrbahn so schnell, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und danach dreimal gegen die Mittelleitplanke schleuderte. Beim ersten Anstoß wurde ein Befestigungspfosten der Leitplanke auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Zwei andere Autofahrer, ein 46-Jähriger aus Schleswig-Holstein und ein 35-Jähriger aus München, die in Richtung Nürnberg unterwegs waren, fuhren gegen den auf der Fahrbahn liegenden Pfosten. Dabei wurden beide Autos so beschädigt, dass sie nicht mehr weiterfahren konnten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 70.000 Euro. Der mittlere und linke Fahrstreifen mussten für etwa eine Stunde gesperrt werden Bei der Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn unterstützte die Freiwillige Feuerwehr aus Stammham. (AZ)