Gleich drei Unfälle mit Fahrradfahrern an einem Tag

In Ingolstadt haben sich drei Radler bei Verkehrsunfällen verletzt und mussten ins Krankenhaus. Was ist genau passiert?

Im Raum Ingolstadt haben sich am Mittwoch gleich mehrere unfälle mit Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern ereignet:

Gegen 15 Uhr fuhr eine 46-Jährige aus Ingolstadt aus der Tankstelle, kurz vor dem Kreisel zur Kriegsstraße, in die Friedrichshofener Straße ein, um nach rechts in Richtung Kreisverkehr weiterzufahren. Hierbei übersah sie offenbar den von rechts kommenden 15-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs war und erfasste ihn mit der linken Front ihres Autos. Der Radfahrer aus dem Landkreis Eichstätt stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde zur ambulanten Versorgung in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Unfälle in Ingolstadt: Alle drei Radler mussten ins Krankenhaus

Kurz nach 15.30 Uhr bog ein 65-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem Kleintransporter von der Manchinger Straße in die Südliche Ringstraße ab. Hierbei erfasste er mit der rechten Front seines Kleintransporters einen 39-jährigen Radfahrer aus Ingolstadt, der mit seinem Pedelec die Südliche Ringstraße in Richtung Manchinger Straße überqueren wollte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Auch er wurde mit dem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Gegen 17 Uhr stürzte dann alleinbeteiligt eine 71-Jährige aus den Niederlanden, die mit ihrem Pedelec unterwegs war. Sie bog von der Anatomiestraße nach rechts in die Griesbadgasse ab und verlor dann die Kontrolle über ihr Rad, als sie über den Randstein von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln wollte. Beim Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde ebenfalls in ein Ingolstädter Krankenhaus eingeliefert. Auch hier entstand nur geringer Sachschaden. (AZ)