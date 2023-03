Ingolstadt

Gleich mehrere Einbruchsversuche in Wohnungen

In Ingolstadt gab es mehrere Einbruchsversuche, wie die Polizei mitteilt.

In Ingolstadt haben Unbekannte versucht, in drei verschiedenen Straßen in Wohnungen einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere Einbruchsversuche wurden der Kriminalpolizei Ingolstadt am Wochenende gemeldet. In keinem der Fälle erlangten die Täter Beute, es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Im Zeitraum zwischen dem 3. und dem 9. März versuchten Unbekannte, die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Schwarzdornstraße aufzuhebeln. Wie die Polizei berichtet, wurde das Schloss dabei beschädigt, die Tür hielt jedoch stand. Polizei meldet: In Ingolstadt gab es innerhalb kurzer Zeit drei Einbrüche Zwischen Donnerstag 13 Uhr und Freitag um 8.30 Uhr versuchten Einbrecher, die Nebeneingangstüre zum Keller eines Hauses an der Tengstraße aufzuhebeln. Auch hier scheiterten die Täter, ein Eindringen in die Wohnräume gelang ihnen nicht. Am Samstag gelang es Unbekannten, zwischen 15 Uhr und 18 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Goethestraße aufzuhebeln. Möglicherweise wurden die Täter gestört, ein Entwendungsschaden konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen unter der Telefonnummer 0841/93430 um Hinweise. (AZ)

