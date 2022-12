Gleich mehrere Fahrradunfälle im Stadtgebiet Ingolstadt

Zwei Fahrradfahrer sind am Montag in Ingolstadt aufgrund der auftretenden Glätte alleinbeteiligt gestürzt. Sie zogen sich Knochenbrüche zu. Was sonst passiert ist.

Ein 63-jähriger Ingolstädter fuhr gegen 18.15 Uhr am Montag auf der Hanstraße in Ingolstadt in Fahrtrichtung Nördliche Ringstraße. Auf der schneebedeckten Fahrbahn verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte zu Boden. Wie die Polizei berichtet, wurde er mittelschwer mit Frakturen verletzt und wurde mit dem Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Gegen 17.50 Uhr fuhr ein 39-jähriger Ingolstädter den Unterlettenweg entlang stadtauswärts, als ihm auf der eisglatten Fahrbahn beide Reifen wegrutschten und er daraufhin zu Boden stürzte. Auch er zog sich dabei eine Fraktur zu und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Radler stürzen in Ingolstadt wegen Glätte, einer Kollidiert mit Auto

Bereits am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr war ein 71-Jähriger aus Manching mit seinem Fahrrad auf dem Radweg des Rothenturmer Kreisverkehrs von Ingolstadt kommend in Richtung Rothenturm unterwegs. An den Ausfahrten galt für ihn „Vorfahrt gewähren“. Zur gleichen Zeit fuhr ein 57-jähriger Ingolstädter mit seinem Auto in den Kreisverkehr ebenfalls aus Fahrtrichtung Ingolstadt und verließ ihn an der ersten Ausfahrt wieder. Hierbei kollidierte er mit dem Fahrradfahrer, der soeben vom Radweg aus kommend die Ausfahrt querte, heißt es im Polizeibericht. Der Fahrradfahrer stürzte daraufhin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. An den beiden Fahrzeugen entstand kein Sachsachaden. (AZ)