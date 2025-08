Gleich mehrere Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Im Lauf des Montags konnten in verschiedenen Geschäften in Ingolstadt gleich mehrere Ladendiebe gestellt werden. Bereits um kurz nach halb acht Uhr morgens versuchte ein 44-Jähriger in einem Supermarkt in der Richard-Wagner-Straße drei Elektroartikel unbezahlt an der Kasse vorbei zu schmuggeln, berichtet die Polizei. Er bezahlte lediglich die Waren im Einkaufswagen. Die Elektroartikel im Wert von circa 50 Euro hatte er in den Jackentaschen versteckt.

Ungefähr drei Stunden später versuchte ein 26-Jähriger in einem Supermarkt in der Krumenauerstraße einen Lippenstift zu entwenden. Er wurde ertappt und bezahlte die Ware im Nachgang.

Am Nachmittag gegen 16 Uhr entwendeten drei Männer im Alter von 20, 15 und 14 Jahren Waren im Wert von rund 60 Euro. Tatort war erneut der Supermarkt in der Richard-Wagner-Straße. Die drei Täter wurden vom Ladendetektiv über die Videoanlage beobachtet und nach dem Kassenbereich angehalten, teilt die Polizei mit.

Der letzte bekannt gewordene Diebstahl ereignete sich in einem Drogeriemarkt in der Ludwigstraße. Hier entfernten zwei 15 und 16 Jahre alte Schülerinnen von Schminkutensilien ihrer Wahl die Etiketten und wollten damit das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Die Mädchen wurden von einer Marktmitarbeiterin beobachtet und aufgehalten. Durch die hinzugerufene Polizei wurden die Mädchen an ihre Eltern übergeben. Gegen alle Ladendiebe wurde Anzeige erstattet. (AZ)