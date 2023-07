Gleich mehrere Unfälle im Stadtgebiet

Die Polizei musste sich am Sonntag mit mehreren Unfällen in Ingolstadt beschäftigen. Wo sie geschehen sind und was genau passiert ist.

Ein Fahrradfahrer und der Fahrer eines Leichtkraftrads kollidierten am frühen Sonntagabend in der Sebastian-Kneipp-Straße in Ingolstadt miteinander. Beide waren gegen 17.30 Uhr in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs. Als sich der 58-jährige Fahrradfahrer aus Ingolstadt auf der Straße mittig einordnete, um nach links in einen angrenzenden Feldweg abzubiegen, überholte ihn rechts der 19-jährige Rollerfahrer aus Ingolstadt. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, hierdurch stürzten die beiden Beteiligten zu Boden. Ein Rettungsdienst zur Behandlung der leichten Verletzungen, die sich die beiden Unfallbeteiligten zugezogen hatten, war nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2500 Euro, berichtet die Polizei.

Zwei Radfahrerinnen stoßen in Ingolstadt zusammen

Ebenfalls leichte Verletzungen zog sich eine Fahrradfahrerin beim Zusammenstoß mit einer anderen Fahrradfahrerin zu. Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr in der Degenhartstraße in Ingolstadt. Die 85-jährige Ingolstädterin fuhr auf dem Fahrradweg der Adam-Smith-Straße und bog dem für beide Richtungen freigegebenen Radweg folgend nach links in die Degenhartstraße ein. Hierbei wurde sie von einer 18-jährigen Ingolstädterin übersehen, die ihr entgegenkam und im Kurvenbereich die Degenhartstraße überquerte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrradfahrerinnen. Die 85-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war auch hier nicht notwendig. An den Fahrrädern entstanden keine Sachschäden, teilt die Polizei mit.

Zu einem alleinbeteiligten Fahrradsturz kam es am Sonntagnachmittag. Gegen 14.50 Uhr fuhr ein 13-jähriger Ingolstädter mit seinem Fahrrad die Beilngrieser Straße in nördliche Fahrtrichtung. Auf Höhe einer Bushaltestelle versuchte er, über den Bordstein auf den rechtsseitigen Geh- und Radweg aufzufahren. Hierbei stürzte er zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (AZ)