Gleich mehrere Verkehrsdelikte im Stadtgebiet

Am Dienstag gegen 14 Uhr wurde in der Friedrich-Ebert-Straße in Ingolstadt ein Kraftradfahrer aufgrund der lauten Fahrgeräusche einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizeibeamten stellten fest, dass an dem Motorrad mehrere technische Veränderungen durchgeführt wurden und somit die Betriebserlaubnis erloschen war. Dem 52-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, ihn erwartet eine Anzeige nach der Straßenverkehrszulassungsordnung, teilt die Polizei mit.

Nach vorausgegangenem Rotlichtverstoß in der Ettinger Straße musste sich um 16.45 Uhr ein 42-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen lassen. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Der Fahrzeugschlüssel wurde daraufhin sichergestellt.

Ebenso ohne Fahrerlaubnis war ein 29-jähriger Autofahrer gegen 21 Uhr in der Südlichen Ringstraße unterwegs. Der Fahrer war bei einer Geschwindigkeitsmessung wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß. Beide Autofahrer müssen sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und den begangenen Ordnungswidrigkeiten verantworten. (AZ)