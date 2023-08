Gleichstellungsstelle warnt vor Zwangsverheiratung in den Ferien

Wenn eine Frau oder ein Mädchen plötzlich verschwindet, könnte das ein Zeichen sein, dass sie zur Ehe gezwungen wird, sagt die Ingolstädter Gleichstellungsstelle.

Nicht alle Mädchen können sich uneingeschränkt auf die Sommerferien freuen. In manchen migrantischen Familien laufen die Mädchen Gefahr während der Ferien zwangsverheiratet zu werden, warnt die Gleichstellungsstelle der Stadt Ingolstadt. Zwar gebe es dazu keine konkreten Zahlen für die Region, wie Gleichstellungsbeauftragte Barbara Deimel sagt, doch wisse man, dass es im Bundesgebiet Betroffene gibt. Insbesondere in Städten, in denen viele Menschen mit Migrationshintergrund leben - wie auch in Ingolstadt-, müsse man deshalb davon ausgehen, dass die Gefahr von Zwangsehen besteht, so Deimel. Außerdem möchte die Gleichstellungsstelle Präventionsarbeit leisten und die Menschen für das Thema sensibilisieren.

Eigentlich hat jede Frau und jedes Mädchen ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Doch in manchen Familien ist die Verteilung von Macht und Kontrolle sehr ungleich, teilt die Gleichstellungsstelle in einer Pressemitteilung mit. Dazu kommt sozialisierter Druck, so dass die Eltern einfach über das Leben der betroffenen Mädchen und Frauen bestimmen. Damit nicht der Vater, der Bruder oder die Mutter entscheiden, wen das Mädchen oder die Frau zu heiraten hat, gibt es viele Beratungsangebote, Unterstützung und Anlaufstellen. Doch das Wichtigste sei, zunächst hinzusehen und Hilfe zu suchen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Ingolstadt. Wenn Mädchen und junge Frauen verschleppt werden, werden sie oft ohne Pässe im Ausland zurückgelassen. Häufig sind sie abgeschnitten davon, sich Hilfe zu holen, da sie auch isoliert und kontrolliert werden.

Gleichstellungsstelle Ingolstadt rät, darauf zu achten, ob junge Frauen fehlen

Barbara Deimel von der städtischen Gleichstellungsstelle und Ingrid Gumplinger, Integrationsbeauftragte, finden: „Das Fehlen von Mädchen in der Schule oder von Frauen in der Nachbarschaft sollte uns auffallen. Das Schlimmste ist, wenn niemand merkt, dass sie weg sind und sich niemand einschaltet. Das muss und darf nicht sein. Unterstützungsstellen stehen hier allen, den betroffenen Mädchen wie auch ihrem Umfeld, zur Verfügung.“

Unterstützung, Beratung und Hilfe bei (drohender) Zwangsverheiratung:

Terre des femmes hat eine Elternbroschüre in acht Sprachen herausgebracht und ermutigt Eltern, vor allem das Wohl und das Glück der Kinder im Auge zu behalten. Die Broschüre erklärt Rechte und Begrifflichkeiten, räumt mit religiösen Vorurteilen auf und weist vor allem auf die Gefahr der Gewalt in der Ehe hin. Die Broschüre gibt es in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch, Kurdisch, Arabisch, Romanes und Farsi: Terrre des femmes – Menschenrechte für die Frau e.V.: Elternbroschüre „Starke Familien haben starke Töchter“ in acht Sprachen (online unter frauenrechte.de).

