Granola und Currywurst: Wie sich der Geschmack der Audi-Mitarbeiter verändert hat

Plus In der eigenen Metzgerei stellt Audi seine Kult-Currywurst her. 125.000 Stück waren es im vergangenen Jahr. Doch die Wurst bekommt Konkurrenz – von der veganen Variante.

Von Luzia Grasser

Mancherorts war gar von einem Kantinendrama die Rede. Vor zwei Jahren hatte VW aus einem seiner Betriebsrestaurants Fleisch und Wurst verbannt – und damit auch die Currywurst. Sogar Ex-Kanzler Gerhard Schröder hatte sich eingeschaltet und die Currywurst als "Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion" bezeichnet. Seit Anfang August ist die fleischlose VW-Kantine Geschichte – und damit steht einer Rückkehr der Currywurst in Wolfsburg nichts mehr im Weg. Die VW-Currywurst genießt inzwischen Kultstatus, hat sogar eine eigene Original-Teile-Nummer. Kult genießt auch eine Currywurst 500 Kilometer weiter südlich. Sie wird in der Metzgerei von Audi produziert, hat eine etwas andere Würzung, und Victoria Broscheit sagt über sie – und lacht dabei: "Für mich schmeckt sie natürlich viel besser."

Victoria Broscheit ist Leiterin der Gastronomie bei Audi. Foto: Audi AG

Broscheit ist Leiterin der Gastronomie bei Audi und damit Chefin von rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ingolstadt und Neckarsulm, die unter anderem in 14 Betriebsrestaurants, sechs Bistros und 28 SB-Märkten in der Produktion arbeiten. Vor Corona wurden dort 15.000 Essen pro Tag an die Mitarbeitenden ausgegeben, seit das Homeoffice immer beliebter geworden ist, werden an den besten Tagen der Woche – Dienstag, Mittwoch, Donnerstag – 11.000 Gerichte zubereitet.

