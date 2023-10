Grausam und schön zugleich: "Die Brüder Löwenherz" feiern Bühnenpremiere

Das Junge Theater Ingolstadt bringt das umstrittenste Werk von Astrid Lindgren auf die Bühne.

So wenig Bullerbü war nie. 1973 packte die schwedische Autorin Astrid Lindgren den Skandal des Sterbenmüssens in eine ungeheuerliche Abenteuergeschichte und schuf damit eines der bis heute umstrittensten Kinderbücher: „Die Brüder Löwenherz“. Der neunjährige, todkranke Karl Löwen, von seinem großen Bruder Jonathan liebevoll Krümel genannt, erzählt eine fantastische Geschichte, die eigentlich die Geschichte seiner leidvollen Prüfungen ist, und wie er sie gemeinsam mit dem geliebten Bruders besteht. Das Junge Theater Ingolstadt zeigt jetzt eine Bühnenfassung des Stoffs.

Was in großen Dramen die Bühnentechnik und die Darstellungskunst nicht hergeben, versuchte man schon im antiken Theater durch den Botenbericht zu kompensieren. Jemand erzählt, was man nicht zeigen kann. Auch Christian Schönfelders Bearbeitung des Lindgren-Buchs, die jetzt Premiere hatte, bliebe bestenfalls ein bemühter Bericht, wären da nicht die wundervollen Ideen, die die Regisseurinnen Julia Mayr und Dorothe Metz, und ihr leidenschaftlich agierendes Darsteller-Quartett - Steven Cloos, Benjamin Dami, Enea Boschen, Mirjam Schollmeyer - ihrem Publikum schenken.

"Die Brüder Löwenherz" feiert in Ingolstadt eine bewegende Premiere

Es gelingt ihnen das Kunststück, in der ohnehin bedrängenden Enge der Werkstattbühne den bewusst dunklen Bühnenraum durch Licht- und Schattenspiele, unaufwändige aber effektvolle Kostüme (Ausstattung; Dietlind Konold), dezente Musik (Malik Diao) und hangemachten Sound, durch das Spiel mit Puppen und eineinhalb Stunden hohen Körpereinsatz so zu weiten, gegen Schwere und Schwärze so viele lichte Momente zu setzen, dass selbst fantasy-geschädigte Kids gebannt dem Kampf der Brüder Löwenherz gegen Willkür und Gewalt folgen.

Tod und Sterben werden hier nicht verharmlost und nicht dämonisiert. Was wir erleben ist grausam und schön, wunderbar im Wortsinn und vor allem tröstlich. Wie kann es so etwas nur geben, dass ein Mensch, noch dazu ein junger, ein Kind, sterben muss, wird im Stück einmal gefragt. Es gibt keine Antwort darauf, auch nicht in diesem Stück. Aber ein paar Anregungen, was der Mensch tun kann, um mehr zu sein als ein Häufchen Dreck. Vorstellungen gibt es bis Ende Dezember, das Kartentelefon ist unter 0841/30547200 erreichbar.

