vor 36 Min.

Größte Baustelle Ingolstadts: Was wird auf dem Gießereigelände gebaut?

Auf dem Gießereigelände in Ingolstadt wird seit Jahren gebaut. Wir geben einen Überblick über die Gebäude.

Plus Einst war das Gießereigelände in Ingolstadt ein Industriestandort. Seit vielen Jahren wird dort nun gebaut. Doch was eigentlich genau? Ein Überblick.

Von Luzia Grasser Artikel anhören Shape

Das Ingolstädter Gießereigelände war lange Zeit nicht nur das industrielle Herz der Stadt. Es hat auch eine reiche Historie, was zum Beispiel am Kavalier Dalwigk, einem ehemaligen Festungsbau, zu sehen ist. Doch das Areal hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Wo einst Kanonen gegossen wurden, soll nun ein Ort der Wissenschaft und Kunst entstehen. Es gab zahlreiche politische Diskussionen, wie die Industriebrache bebaut werden sollte. Unter anderem war ein spektakuläres Bauwerk zur Donau hin, der sogenannte Wolkenbügel, im Gespräch. Genauso wie ein Donaumuseum. Aus beidem ist nichts geworden. Dafür aus anderen Gebäuden, deren Bau teils heftig kritisiert wurde und immer noch wird. Sei es wegen der Architektur wie beim Hotel- und Kongresszentrum oder beim Neubau des Brigk oder wegen der Kosten wie beim Bau des Museums für Konkrete Kunst und Design (MKKD).

