Großbrand: Feuerwehren üben ein Einsatzszenario bei Audi

Wie läuft ein Einsatz ab, wenn es auf dem Werksgelände von Audi einen Großbrand gibt? Das haben die Ingolstädter Feuerwehren vor Kurzem geprobt.

Auf dem Audi-Werksgelände wurde am vergangenen Wochenende eine Großübung der Feuerwehr durchgeführt. Rund 100 Einsatzkräfte der Audi-Werkfeuerwehr und der Berufsfeuerwehr Ingolstadt sowie der Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte, Haunstadt und Etting waren dabei im Einsatz. Das Szenario: In einer Produktionshalle brennt es und mehrere Personen werden vermisst.

Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bei der Großübung im Audi-Werk in Ingolstadt im Einsatz. Foto: Berufsfeuerwehr Ingolstadt

Die Feuerwehr musste im Audi-Werk in Ingolstadt einen fiktiven Brand bekämpfen

Die Einsatzkräfte mussten Menschen retten, das Feuer bekämpfen und verhindern, dass der Brand auf weitere Gebäude übergreift. Nach der Übung zog Roland Müller, Leiter der Audi-Werkfeuerwehr: „Die Zusammenarbeit unter allen an der Übung Beteiligten war sehr gut, so dass alle Übungsziele erfolgreich erreicht werden konnten. Mögliche Optimierungspotenziale werden nun analysiert und die Ergebnisse fließen dann in zukünftige Einsatzplanungen ein." (AZ)