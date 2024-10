Großkontrolle auf der A9

Die Verkehrspolizei Ingolstadt hat am Donnerstag mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Eichstätt von 9 Uhr bis 15 Uhr eine Großkontrolle auf der A 9 durchgeführt. Neben der Verkehrsüberwachung in der aktuell laufenden Großbaustelle zwischen Stammham und Ingolstadt lag das Augenmerk auch auf der Prüfung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer, teilt die Polizei mit. Neben den genannten Schwerpunkten fanden weiterhin Schwerverkehrskontrollen statt. Unter Einsatz von Zivilfahrzeugen und uniformierten Krädern wurden zielgerichtet Verkehrsteilnehmer der Kontrollstelle an der Anschlussstelle Ingolstadt Nord zugeführt. Die Fahrzeuge und deren Insassen wurden dort einer ganzheitlichen Kontrolle unterzogen. Ein Drogenspürhund war hierbei auf der Suche nach illegalen Betäubungsmitteln und ein Kfz-Sachverständiger nahm insbesondere den Schwerverkehr unter die Lupe. Die Einsatzkräfte überprüften insgesamt 63 Fahrzeuge, darunter 7 Busse und 127 Personen.

Neben einer Vielzahl von Verkehrsordnungswidrigkeiten wurde ein 29-jähriger Autofahrer aus Berlin unter Drogeneinfluss festgestellt. Zwei durchreisende Autohändler mussten sich jeweils wegen eines Vergehens des Kennzeichenmissbrauchs verantworten. Sie waren mit ihren Fahrzeugen mit illegalen Ausfuhr- und Probefahrtkennzeichen unterwegs. In einem der beiden Fälle wird weiterhin eine Strafanzeige gegen den Halter erstellt. Allen drei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei dem unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei den Personenkontrollen musste sich ein 32-jähriger Mitfahrer wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Er führte in seiner Jacke unberechtigt einen Teleskopschlagstock mit sich. Die technische Verkehrsüberwachung registrierte 62 Bußgeldanzeigen und 127 Verwarnungen. Herausragend war laut Polizei hierbei ein Auto, das mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 45 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Hierfür sind eine Geldbuße von 320 Euro und ein Monat Fahrverbot fällig. (AZ)