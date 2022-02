Corona-Proteste und China-Mahnwache in Ingolstadt

Insgesamt vier Protestveranstaltungen hat es am Wochenende in Ingolstadt und Großmehring gegeben. Es ging um Corona und China.

Vergangenes Wochenende gab es in Ingolstadt und der Region mehrere Proteste und Demos. Dreimal ging es um Corona, einmal demonstrierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen die Politik Chinas.

100 Menschen bei Corona-Protest am Theatervorplatz in Ingolstadt

Bereits am Freitagabend gab es in Großmehring einen Corona-Spaziergang mit laut Polizei rund 50 Teilnehmern. Am Samstagnachmittag versammelten sich etwa 100 Menschen unter de Thema „Mut zur Meinung“ am Theaterplatz. Bei einem Corona-Spaziergang am Sonntagabend meldet die Polizei Ingolstadt bis zu 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Spitze, die durch die Innenstadt zogen.

Mahnwache in Ingolstadt für Menschenrechte in China

Am Samstagvormittag gab es einen weiteren Protest, bei dem es allerdings nicht um die aktuelle Corona-Politik ging. Unter dem Motto „Kein Gold für Menschenrechte in China“ fand an der Mauthstraße eine Mahnwache statt. Sämtliche Veranstaltungen verliefen laut Polizei störungsfrei. (nr)